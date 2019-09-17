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30 Ağustos Zafer Kupası Futbol Turnuvası sona erdi

Küçükçekmece Belediyesi'nin bu yıl üçüncüsünü düzenlediği 30 Ağustos Zafer Kupası Futbol Turnuvası sona erdi.

17.09.2019 10:3630 Ağustos Zafer Kupası Futbol Turnuvası sona erdi
Küçükçekmece Belediyesi'nin bu yıl üçüncüsünü düzenlediği 30 Ağustos Zafer Kupası Futbol Turnuvası sona erdi.

Küçükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Kupası U-16 yaş Futbol Turnuvası final maçında, İfa Spor'u 2-0'lık skorla yenen İstanbul Demir Spor takımı şampiyon oldu. Final müsabakasını Küçükçekmece Belediye Meclis üyeleri, Gençlik ve Spor Müdürü Sedat Gazi, Milli Takım alt yapı hocaları, ilçe spor kulüp başkanları, yöneticiler, mahalle muhtarları ve çok sayıda taraftar izledi. Küçükçekmece Belediyesi Kemal Aktaş Stadında düzenlenen turnuvada 5 grupta 21 kulüpten 420 lisanslı futbolcu mücadele etti.

Başarılı olanlara kupa ve madalya

Müsabakalar sonunda İstanbul Demir Spor şampiyon olurken, İFA Spor ikinci, İkitelli Spor üçüncü, Söğütlüçeşme Spor ise dördüncü oldu. Turnuvada mücadele eden takımlardan Bezirganbahçe Spor en centilmen takım seçildi. Dereceye giren takımlara ödülleri düzenlenen törenle verildi. - İSTANBUL

Küçükçekmece, Futbol, Güncel

Kaynak: İHA

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