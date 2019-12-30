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30 Aralık 2019 Atv Yayın Akışı

30 Aralık 2019 Pazartesi günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?

30.12.2019 06:45 | Son Güncelleme: 30.12.2019 06:45 30 Aralık 2019 Atv Yayın Akışı

yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

00:20 Hercai

03:20 Aşk ve Mavi

05:30 Seviyor Sevmiyor

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Kuruluş Osman

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Örümcek Adam: Eve Dönüş


Atv, TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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