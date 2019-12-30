30 Aralık 2019 Bein sports 1 Yayın Akışı

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

01:00 Maç Sonu

01:15 Süper Lig Maç Sonu

03:15 Maç Saati

05:00 Maç Saati

06:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

07:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

08:00 Maç Saati

09:45 Maç Sonu

10:00 Süper Lig Maç Sonu

12:00 Maç Saati

13:45 Maç Saati

15:30 Süper Lig Haftanın Golleri

15:45 Maç Sonu

16:00 Süper Lig Maç Sonu

18:00 beIN Manşet

19:00 Maç Saati

20:45 Kısa Özet: Çaykur Rizespor - Fenerbahçe

22:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

23:00 UEFA Avrupa Ligi