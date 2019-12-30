Haberler » Sinema » 30 Aralık 2019 Bein sports 1 Yayın Akışı - Haberler

30 Aralık 2019 Bein sports 1 Yayın Akışı

30 Aralık 2019 Pazartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

30.12.2019 06:45 | Son Güncelleme: 30.12.2019 06:45 30 Aralık 2019 Bein sports 1 Yayın Akışı

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

01:00 Maç Sonu

01:15 Süper Lig Maç Sonu

03:15 Maç Saati

05:00 Maç Saati

06:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

07:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

08:00 Maç Saati

09:45 Maç Sonu

10:00 Süper Lig Maç Sonu

12:00 Maç Saati

13:45 Maç Saati

15:30 Süper Lig Haftanın Golleri

15:45 Maç Sonu

16:00 Süper Lig Maç Sonu

18:00 beIN Manşet

19:00 Maç Saati

20:45 Kısa Özet: Çaykur Rizespor - Fenerbahçe

22:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

23:00 UEFA Avrupa Ligi


beIN, TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

Sinema

Son Dakika Haberleri

07:40   Uyuşturucu satıcılarına şafak baskını - Haberler
07:30   Adana'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı - Haberler
07:30   İstanbul'da yağış etkisini sürdürüyor - Haberler
07:26   Konya'da yolcu otobüsü devrildi: 9 yaralı - Haberler
07:25   Rusya yanlısı isyancılar ve Ukrayna yönetimi arasında esir değişimi - Haberler
23:21   Bakan Soylu'dan HDP'li Temelli'nin yerli otomobil eleştirisine yanıt: Onun pilden anladığı C4'e takılan pil - Haberler
23:15   Hastanede yatan lösemi hastası oğlunun serumuna dışkı enjekte etti! - Haberler
22:32   İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Yurt içindeki terörist sayısı 500-550 aralığında - Haberler
22:00   Karlı yolda 9 otomobil birbirine girdi! Dehşet anları kamerada - Haberler
21:46   Bakan Soylu ilk kez açıkladı: PKK'nın son 40 yıldır adım attığı kırsaldaki bütün yerler kayıtlı durumda - Haberler
30.12.2019 07:52:11