30 Aralık 2019 Eurosport Yayın Akışı

Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
00:10 Alp Disiplini
01:00 Alp Disiplini
02:00 Kayaklı Koşu
03:30 Kayakla Atlama
05:00 Alp Disiplini
06:30 Alp Disiplini
07:15 Alp Disiplini
08:00 Kayaklı Koşu
09:00 Kayaklı Koşu
10:00 Olimpiyat Oyunları
11:00 Olimpiyat Oyunları
12:20 Kayakla Atlama
13:00 Kayakla Atlama
14:30 Kayaklı Koşu
15:00 Kayaklı Koşu
17:00 Olimpiyat Oyunları
18:00 Olimpiyat Oyunları
18:30 Alp Disiplini
19:00 Alp Disiplini
20:15 Alp Disiplini
20:55 Haberler
21:00 Polo
21:40 Kayaklı Koşu
22:30 Alp Disiplini
23:15 Alp Disiplini
23:55 Haberler