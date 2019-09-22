30 bin DEAŞ'lıyı yöneten emir Kayseri'de yakalandı

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terör ve İstihbarat şubelerinin ortak operasyonu ile gözaltına alınan 4 DEAŞ'lıdan Suphi Huveytli'nin örgütün Musul, Telafer, Beac ve Sincar'ı kapsayan bölgelerinden sorumlu emiri olduğu tespit edildi.

4 ay önce Kayseri'de yaşayan oğlunun yanına gelen Kuzey Iraklı emirin, 2007 yılında Irak El-Kaide'sine katılarak örgütün Cezira Mektebi isimli askeri kampında eğitim aldığı öğrenildi. 2013'te Irak polisi tarafından yakalanan Suphi Huveyt'linin kaldığı Mükafahat İrhab cezaevi DEAŞ'lı teröristler tarafından basıldı.

DEAŞ KURTARIP EMİR YAPTI

DEAŞ'lı teröristlerin cezaevini basması sırasında görevli olan gardiyanlar, cezaevindeki mahkumları öldürüp kaçtı. Açılan ateşte yaralanan ve cesetlerin altında kalarak kurtulan Suphi Huveytli, DEAŞ'lı teröristler tarafından kurtarılarak tedavi ettirildi. Suphi Huveytli DEAŞ lideri Bağdadi tarafından emir ilan edilerek, örgütün silah ve mühimmat ve sorumlusu yapıldı. Suphi Huveytli ile birlikte yakalanan DEAŞ'lı terörist Refik E. ifadesinde "Suphi büyük bir emirdir, Ebu Muhammed kod adını kullanır. Musul, Tefafer, Beac ve Sincar bölgelerinden sorumluydu" dedi.

30 BİN TERÖRİST EMRİNDE

Refik E., bin 500 araç ve 30 bin DEAŞ'lı teröristin Ebu Muhammed kod adlı Suphi Huveytli'nin emri altında olduğunu ve ondan izinsiz hiç bir işin yapılmadığını söyledi. DEAŞ'lı emirin bölgede yaşayan halka zulüm ettiğini söyleyen Refik E., "DEAŞ'a biat etmeyenlerin evlerine baskın düzenleyip, kadın ve çocukları kaçırıp meydana dizerdi. Güzel kadın ve çocukları seçip, geri kalanları da emir verip öldürtüyordu" dedi. DEAŞ'lı emirin Ali isimli kardeşini zorla örgüte kattığını söyleyen Refik E. bombardıman sırasında Ali'nin öldüğünü ve bu yüzden diğer iki kardeşini örgüte katılmaları konusunda zorlamadığını da söyledi.

ÖLÜ TAKLİDİYLE KURTULDU

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan örgütün sözde Telafer emiri ile 3 zanlı, adliyeye çıkarıldı. Terör örgütü DEAŞ'ın, üyelerini kurtarmak için cezaevine yaptığı baskında, Irak polisi tarafından öldürülmek istenen Huveytli'nin, baskında ölen kişilerin arasında ölü taklidi yapıp yaralı kurtulduğu, eşiyle birlikte yaklaşık 4 ay önce yasa dışı yollardan Türkiye'ye geldiği, örgüte kadın üye kazandırılmasından da sorumlu olduğu bilgisine ulaşıldı.