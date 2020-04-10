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30 bin liralık kirasını Gençlik ve Spor Bakanlığına bağışladı

Nazilli hayırsever iş adamı Mehmet Suna, Gevherhan Sultan Yurt Müdürlüğü Gül Bloğun aylık kirası olan 30 bin 385 TL'lik Nisan ayı kirasını almayarak, Gençlik Spor Bakanlığı'na bağışlayacağını belirtti.

10.04.2020 09:10 | Son Güncelleme: 10.04.2020 09:10
30 bin liralık kirasını Gençlik ve Spor Bakanlığına bağışladı
Nazilli hayırsever iş adamı Mehmet Suna, Gevherhan Sultan Yurt Müdürlüğü Gül Bloğun aylık kirası olan 30 bin 385 TL'lik Nisan ayı kirasını almayarak, Gençlik Spor Bakanlığı'na bağışlayacağını belirtti.

Bina sahibi Mehmet Suna "Yıllardır üniversiteli gençleri barındıran Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü, şimdi de hayati ve tarihi bir misyon üstlenerek ülkesine ve milletine bu zor zamanda kucak açtı. Milli dayanışma ruhuyla kenetlendiğimiz bu zor anlarda, bir nebze de bizim de katkımız olsun diyerek, sahibi olduğum binanın bir aylık kirasını almayıp devlete bağışlama kararı aldım" dedi.

Aydın Gençlik Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu da, bu anlamlı bağışından dolayı Mehmet Suna'ya teşekkür ederek "Hamdolsun ülke olarak her zaman, zor zamanlardaki dayanışmamız, birliğimiz ve beraberliğimiz, herkese örnek olacak nitelikte. Birbirimize destek olursak bu süreci atlatacağımızı düşünüyorum" açıklamasında bulundu. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Nazilli, Güncel
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