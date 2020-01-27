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30 bin ton kömür Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere dağıtılacak

Türkiye Kömür İşletmeleri'nce Soma ve Tunçbilek'ten sağlanan 30 bin ton kömür, AFAD koordinasyonunda Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere dağıtılacak.

27.01.2020 15:50 | Son Güncelleme: 27.01.2020 16:12

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye Kömür İşletmeleri'nce Soma ve Tunçbilek'ten sağlanan 30 bin ton kömürün, AFAD koordinasyonunda ve 'daki depremzedelere dağıtılacağını bildirdi.

BAKAN TALİMAT VERDİ

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in Cezayir'den, deprem bölgesine yapılacak kömür yardımıyla ilgili talimat verdiği belirtildi.

AFETZEDELER İÇİN GÖNDERİLİYOR

Açıklamada, "Türkiye Kömür İşletmelerince Soma ve Tunçbilek'ten sağlanan 30 bin ton kömür, karayolu ve TCDD Genel Müdürlüğü vasıtasıyla İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı koordinasyonunda Elazığ ve Malatya'daki afetzedelere dağıtılmak üzere gönderiliyor" ifadeleri kullanıldı.

30 bin ton kömür Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere dağıtılacak

Malatya, Elazığ, AFAD, Ekonomi


Ekonomi

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