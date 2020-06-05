30 bin volt elektriğe çarpılıp 5 metre yüksekten aşağı çakıldı

30 bin volt elektriğe çarpılıp 5 metre yüksekten aşağı çakıldı Bindiği asansörde yüksek gerilim hattına kapılıp, 5 metreden aşağı düştü Nakliyeci çıktığı asansörde yüksek gerilim hattına kapıldı Ev eşyası taşımak istediği asansörle yüksek gerilim hattındaki akıma kapıldı Denizli'de ev...

05.06.2020 14:50 | Son Güncelleme: 05.06.2020 15:00

30 bin volt elektriğe çarpılıp 5 metre yüksekten aşağı çakıldı
Bindiği asansörde yüksek gerilim hattına kapılıp, 5 metreden aşağı düştü
Nakliyeci çıktığı asansörde yüksek gerilim hattına kapıldı
Ev eşyası taşımak istediği asansörle yüksek gerilim hattındaki akıma kapıldı
DENİZLİ - Denizli'de ev eşyası getirdiği binaya yük taşıma asansörü kurmaya çalışan nakliyeci yüksek gerilim hattındaki elektrik akımına kapılarak 5 metre yükseklikten aşağı düşüp ağır yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, olay Pamukkale ilçesi Akhan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Evden eve nakliye işi yapan Orhan Yılmaz, müşterisinin ev eşyalarını 6 katlı binanın 5. katına taşımak için Cumhuriyet Caddesi'ne geldi. Burada yük asansörünü kurmaya başlayan Yılmaz, asansör kafesinin binanın bulunduğu yerden yüksek gerilim hatlarına takılacağını düşünerek teli bağlamak istedi. Bu sırada 30 bin volt elektriğin geçtiği yüksek gerilim hattından geçen akıma kapılan Yılmaz, çıktığı 5 metre yükseklikten aşağı düşerek kanlar içinde kaldı. Yılmaz, olayın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye sevk edilen ambulans ile ağır yaralı olarak Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yılmaz'ın durumunun kritik olduğu bildirildi.
Olay sonrası polis tarafından bölgede detaylı bir inceleme yapılarak, soruşturma başlatıldı.

30 bin volt elektriğe çarpılıp 5 metre yüksekten aşağı çakıldı
30 bin volt elektriğe çarpılıp 5 metre yüksekten aşağı çakıldı

Kaynak: İHA

Etiketler: Cumhuriyet Caddesi, Denizli, 3. Sayfa, Haber

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