30 bin volt elektriğe çarpılıp 5 metre yüksekten aşağı çakıldı

Bindiği asansörde yüksek gerilim hattına kapılıp, 5 metreden aşağı düştü

Nakliyeci çıktığı asansörde yüksek gerilim hattına kapıldı

Ev eşyası taşımak istediği asansörle yüksek gerilim hattındaki akıma kapıldı

DENİZLİ - Denizli'de ev eşyası getirdiği binaya yük taşıma asansörü kurmaya çalışan nakliyeci yüksek gerilim hattındaki elektrik akımına kapılarak 5 metre yükseklikten aşağı düşüp ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, olay Pamukkale ilçesi Akhan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Evden eve nakliye işi yapan Orhan Yılmaz, müşterisinin ev eşyalarını 6 katlı binanın 5. katına taşımak için Cumhuriyet Caddesi'ne geldi. Burada yük asansörünü kurmaya başlayan Yılmaz, asansör kafesinin binanın bulunduğu yerden yüksek gerilim hatlarına takılacağını düşünerek teli bağlamak istedi. Bu sırada 30 bin volt elektriğin geçtiği yüksek gerilim hattından geçen akıma kapılan Yılmaz, çıktığı 5 metre yükseklikten aşağı düşerek kanlar içinde kaldı. Yılmaz, olayın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye sevk edilen ambulans ile ağır yaralı olarak Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yılmaz'ın durumunun kritik olduğu bildirildi.

Olay sonrası polis tarafından bölgede detaylı bir inceleme yapılarak, soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA