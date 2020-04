30 Büyükşehirde sokağa çıkma yasağı için tedbirler alındı!

Genelgede ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamül ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ilaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri, zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmelerin (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri vb.) açık olacağı belirtildi.

Ayrıca yerleşim merkezleri için her 50 bin nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirler arası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 kilometre için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi, doğal gaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler, PTT, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri, hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri, sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme ve firmalar, bulunduğu yerin İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından izin verilmesi şartı ile makarna, un, süt, et, balık üretimi gibi temel gıda maddelerinin üretiminin yapıldığı tesisler ve kâğıt, kolonya üretimi başta olmak üzere hijyen malzemeleri ile bu malzemelerin üretimi için ihtiyaç duyulacak hammaddelerin üretiminin yapıldığı tesislerin açık olacağı ifade edildi.

Koronavirüs ile mücadelenin Türkiye genelinde olduğu gibi Muğla 'da da tüm hızıyla devam ettiğini belirten Muğla Valisi Esengül Civelek, 17.04.2020 saat 24 ile 19.04.2020 tarihi saat 24.00 arasında uygulanacak 2 günlük sokağa çıkma yasağına tüm vatandaşların uymalarının ve bu konuda hassasiyet göstermelerinin önemine değindi.

Vali Civelek, geçen hafta uygulanan sokağa çıkma yasağına vatandaşların uyduğunu ve il genelinde herhangi bir sorun yaşanmadığını belirtti.

Koronavirüs salgınından ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak, salgının yayılmasını engellemek için ilk günden itibaren gereken tüm tedbirlerin alındığını belirten Vali Civelek "Koronovirüs salgının yayılmasının önlenmesi, toplum sağlığının korunması için Cumhurbaşkanlığımız ve Bakanlıklarımızın aldığı tüm tedbirleri ivedilikle Muğla'da uyguluyor, ilgili tüm taraflarla hassasiyetle çalışmalarımızı sürdürüyoruz." Dedi.

Koronavirüsle mücadelede Devletin ciddi tedbirler aldığını ifade eden Vali Civelek, alınan tüm tedbirlerin tüm ilçelerde ve kırsalda uygulandığını ve güvenlik güçleri tarafından da sürekli denetlendiğini ifade etti.

İçinde bulunduğumuz zorlu sürecin ülke olarak hep birlikte üstesinden gelineceğini dile getiren Vali Civelek, Sokağa çıkma yasağı istisnası olanlar dışında dışarıya çıkarak yasağı ihlal edenlere cezai işlem uygulanacağını, toplum sağlığı için bu tedbirlerin alınması gerektiğini ve bu konuda tüm vatandaşların gerekli hassasiyeti göstereceğine inandığını ifade etti.