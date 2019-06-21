30'dan fazla ülke çelik testi için Türkiye'ye geliyor

MATİL Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tecdelioğlu, son 2 yılda 30'dan fazla ülkeden çok sayıda çelik üreticisinin testler için Türkiye'ye geldiğini ifade ederken, önümüzdeki dönemde de bu ilginin sürmesini beklediklerini ifade etti.

Üniversite Sanayi ve İş Birliği Programı, Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) tarafından kurulan Malzeme Test ve İnovasyon Laboratuvarları A.Ş. (MATİL) ile Marmara Üniversitesi Ürün Geliştirme Merkezi (MÜRGEMER) yöneticileri ve sanayi sektöründen çok sayıda üst düzey temsilcinin katılımıyla MATİL'in İstanbul'da bulunan merkezinde gerçekleştirildi.

GENÇLER İÇİN İLK ADIMI ATTIK

Programda konuşan MATİL Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tecdelioğlu, MATİL'in test, Ar-Ge, inovasyon, teknoloji geliştirme ve danışmanlık, sektörel ve teknik eğitim, akradite laboratuvar hizmetleri ve ürün uygunluk konularında sektöre hizmet vermek üzere kurulduğunu belirterek yerli ve milli üretime teknolojik destek sağladıklarını ve önemli testler yaptıklarını belirtti.

Tecdelioğlu, "İki yıl öncesine kadar Türkiye'deki çelik üreticilerinin ürünleri akredite testler için yurt dışına gönderilirken artık çok daha uygun ve donanımlı şekilde Türkiye'de yapılabiliyor. Ayrıca son 2 yılda 30'dan fazla ülkeden çok sayıda çelik üreticisinin testleri buraya geldi. MATİL'e yurtdışından ilginin önümüzdeki dönemde de devam etmesini bekliyoruz. Bu işleyişimizin yanına bir yandan da sektörümüzün geleceği olan gençlerimizikatmak istiyoruz. Bunun için de ilk adımı Üniversite Sanayi ve İş Birliği Programı gerçekleştirerek attık. Gerçekleştirdiğimiz programla sektörümüzü daha da geliştirmek istiyoruz" dedi.

Üniversite Sanayi ve İş Birliği Programına; İstanbul Sanayi Odası Yönetimi, MİTTO Başkanı Prof. Dr. Ahu Altınkut Uncuoğlu, T.C. İstanbul Kalkınma Ajansı, SAHA İSTANBUL, İMES Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi, Marmara Üniversitesi Ürün Geliştirme Merkezi (MÜRGEMER), MATİL, Çelik İhracatçıları Birliği, İNOVAKÖK ve Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi yöneticilerinin yanı sıra sanayi sektörünü temsilen çok sayıda yönetici katıldı.