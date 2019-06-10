10.06.2019 02:19
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30 derece sıcaklıkta şimşekler gökyüzü aydınlattı

30 derece sıcaklıkta şimşekler gökyüzü aydınlattı Şimşekler nostaljik görüntüler oluşturdu Sağanak yağış etkili olduŞANLIURFA - Şanlıurfa'da gece saatlerinde 30 derece sıcaklıkta etkili olan sağanak dolu ve yağmur yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

30 derece sıcaklıkta şimşekler gökyüzü aydınlattı
Şimşekler nostaljik görüntüler oluşturdu
Sağanak yağış etkili oldu
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da gece saatlerinde 30 derece sıcaklıkta etkili olan sağanak dolu ve yağmur yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağışa birlikte şimşekler de gökyüzünü aydınlattı.
Kent merkezinde kuvvetli rüzgar ile etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Haliliye, Karaköprü ve Eyyübiye ilçelerinde bazı rögarlar taştı. Sağanağa hazırlıksız yakalanan yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Suruç ilçesinde de sağanaktan dolayı bazı kırsal mahallelerde seralarda hasar oluştuğu, tarım arazilerinin de zarar gördüğü öğrenildi.
Öte yandan sağanakla birlikte şimşekler de gökyüzünde güzel görüntüler oluşturdu. gökyüzü aydınlandı. 30 derece sıcaklıkta şimşekler gökyüzü aydınlattı
Kaynak: İHA
Şanlıurfa, 3. Sayfa

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