30 derece sıcaklıkta şimşekler gökyüzü aydınlattı

30 derece sıcaklıkta şimşekler gökyüzü aydınlattıŞimşekler nostaljik görüntüler oluşturduSağanak yağış etkili oldu
ŞANLIURFA - Şanlıurfa
'da gece saatlerinde 30 derece sıcaklıkta etkili olan sağanak dolu ve yağmur yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağışa birlikte şimşekler de gökyüzünü aydınlattı. Kent merkezinde kuvvetli rüzgar ile etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Haliliye
, Karaköprü
ve Eyyübiye
ilçelerinde bazı rögarlar taştı. Sağanağa hazırlıksız yakalanan yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Suruç
ilçesinde de sağanaktan dolayı bazı kırsal mahallelerde seralarda hasar oluştuğu, tarım arazilerinin de zarar gördüğü öğrenildi.Öte yandan sağanakla birlikte şimşekler de gökyüzünde güzel görüntüler oluşturdu. gökyüzü aydınlandı.
Kaynak: İHA
Şanlıurfa
, 3. Sayfa