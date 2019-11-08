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30 Doğu Biga Madencilik Çalışanı Eğitim Sertifikası Aldı

Mezunlar, Çanakkale ve Bayramiç'e bağlı Kirazlı, Karacalar, Cazgirler, Yukarışapcı, Karaibrahimler ve Aşağışapcı köylerinde yaşıyor.

08.11.2019 14:17 | Son Güncelleme: 08.11.2019 14:17 30 Doğu Biga Madencilik Çalışanı Eğitim Sertifikası Aldı

Bu hafta, Alamos Gold'un Türkiye iştiraki Doğu Biga Madencilik'in 30 çalışanı mekanik ve elektrik temel prensipleri, yangın güvenliği, ilk yardım, sağlık ve emniyet, çevre yönetimi, parçalama yöntemleri ve sabit tesis operatörlüğü konularında 4 ay süren bir eğitimi tamamlayarak Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı sertifikalarını aldı.

Şirket sözcüsü Çağın Şen: "Bu eğitim programının tamamlanmış olması yerel iş gücü oluşturmadaki hedef ve güçlü taahhüdümüzün arkasında olduğumuzun bir göstergesidir. Bugün itibariyle, %80'e yakın iş gücünü yöreden temin ettik." dedi.

Törene katılan Alamos Gold İnşaat Başkan Yardımcısı Andrew Cormier şu sözleri kaydetti: "Bu eğitimi tamamlayarak Kanada, Meksika ve Türkiye'deki faaliyetlerimizin merkezinde yer alan iş güvenliği, ekip çalışması, çevresel sürdürülebilirlik ve bütünlük temel değerlerine katkıda bulunuyorsunuz."

Cormier, Alamos Gold'un 2 ay önce Meksika Hayırseverlik Merkezi'nden 2019 En iyi Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygulaması ödülünü aldığına da dikkat çekti.

Eğitime öncülük edenler arasında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Çan ilçesi Halk Eğitim Merkezi yetkilileri bulunuyor. Doğu Biga Madencilik'te görev yapan 5 yöneticiye de eğitim programına katkılarından dolayı plaket verildi. Şirket, 2013 yılından bu yana çalışanlar için eğitim programları düzenliyor.


milli eğitim bakanlığı, Madencilik, Türkiye, Biga, Güncel

Kaynak: Bültenler

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