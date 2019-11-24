Haberler » Güncel » 30. Gapshoes fuarı 11-14 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek - Haber

30. Gapshoes fuarı 11-14 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek

İlki 2003 yılında gerçekleştirilen GAPSHOES Ayakkabı, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Fuarı'nın 30'uncusu 11-14 Aralık 2019 tarihleri arasında Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nde (OFM) gerçekleştirilecek.

24.11.2019 13:32 | Son Güncelleme: 24.11.2019 13:3730. Gapshoes fuarı 11-14 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek
İlki 2003 yılında gerçekleştirilen GAPSHOES Ayakkabı, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Fuarı'nın 30'uncusu 11-14 2019 tarihleri arasında Ortadoğu Fuar Merkezi'nde (OFM) gerçekleştirilecek.

Yeni pazarlara açılmak isteyen firmalar için buluşma noktası haline gelen ve yılda iki kez yaz ve kış sezonları için gerçekleştirilen fuarın açılış töreni protokolün katılımıyla 11 Aralık 2019 Çarşamba günü saat 14.00'da yapılacak.

Temsil edilen firma sayısının 300, marka sayısının da bin olduğu fuar düzenlenmeye başlandığı tarihten bugüne istikrarlı bir şekilde büyümeye devam ediyor.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Gaziantep Kunduracılar Odası, KOSGEB, Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu ve birçok sektörel dernek-oda ile uyum ve işbirliği içerisinde gerçekleştirilen GAPSHOES Fuarına, Çin, Suriye, Suudi Arabistan, Irak, İran, Cezayir, Fas, Mısır, Sudan, Özbekistan ve Rusya'dan, yurtiçinden ise başta Gaziantep olmak üzere Adana, Bursa, Çankırı, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya, Mersin, Osmaniye, Samsun ve Şanlıurfa'dan firmalar katılacak.

Beklenen ziyaretçi sayısının 40 bin olduğu fuar 4 gün boyunca 10: 00- 19: 00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Sanayisi, ticareti, istihdam ve ihracatı ile ülkemiz ekonomisinin lokomotifi olan Gaziantep'te ayakkabı sektörünün önemli bir yeri bulunduğunu dile getiren GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, ulusal ve uluslararası markalara ayakkabı üretimi yapan Gaziantepli ayakkabıcıların ülkemiz ayakkabı ihracatının yaklaşık yüzde 20'lik kısmını tek başına gerçekleştirdiğini söyledi.

Gaziantep'te yılda iki kez yaz ve kış olmak üzere GAPSHOES Uluslararası Ayakkabı, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Fuarı'nın düzenlendiğini kaydeden Adnan Ünverdi, "Halihazırda tüm sektörü bir araya toplayacak, Ayakkabı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sektörde sıkıntılar yaşanıyor olsa da büyüme devam ediyor. Ayakkabı, terlik, saraciye, yan sanayimiz, dinamik, heyecanlı, yenilikçi iş gücümüz sayesinde kısa zamanda bu sorunların üstesinden de gelecektir" dedi.

Tanınmış markaların yüzde 80-90'ına Gaziantepli imalatçıların üretim yaptığına dikkati çeken Ünverdi, "Hedeflerimiz arasında kentimizden ulusal ve uluslararası markalar çıkarmak var. Tek yapmamız gereken AR-GE ve yenilikçi anlayışla üretimlerimizi daha güçlü hale getirmek" şeklinde konuştu.

Adnan Ünverdi, "Sektöründe Türkiye'nin en önemli fuarı olan GAPSHOES'ın 30'uncusunu düzenlemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Fuarlarımızın düzenlenmesinde bize destek veren herkese teşekkür ediyor, fuarımızın sektörümüze, kentimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Gaziantep, Aralık, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:46 Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan öğrencilere ziyaret
13:45 Sultanbeyli'de bacağı araç ile kaldırım arasına sıkışan kadının tedavisi sürüyor
13:45 Atatürk'ü gören asırlık dede, gençlere taş çıkartıyor
13:40 Selülöz-İş Genel Başkanı Alşan Sakarya'da son yolculuğuna uğurlandı
13:39 24 Kasım Öğretmenler Günü Malatya'da kutlandı
13:36 Muharrem İnce, "İstifa edecek misiniz?" sorusuna cevap verdi: CHP benim evim
13:12 Son Dakika: İnce, "Külliye'ye giden ismi biliyorum" diyen Kılıçdaroğlu'na meydan okudu: Açıkla
13:05 Son Dakika: Muharrem İnce "Beştepe'ye gitti" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı
12:46 Dipsiz Göl'ün kurutulmasının ardından definecilere karşı harekete geçildi: Artık ÇED raporu istenecek
12:43 Ümraniyeli esnaftan ilginç kampanya: Onların Black Friday'ı varsa, bizim de hayırlı cumalarımız var
11:27 ABD'li boksör Wilder, Ortiz'i nakavtla mağlup ederek Muhammed Ali'nin rekorunu egale etti
10:36 Survivor Sabriye Şengül, kafes dövüşünde rakibine 32 saniye dayanabildi
10:16 Uyuyan kocasını baltayla katleden kadın konuştu: 11 yıldır kahrını çekiyorum
09:47 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiasını yazan Rahmi Turan'dan itiraf: Kendimi affetmiyorum
09:25 Organize suç örgütü lideri Ayvaz Korkmaz İstanbul'da yakalandı
24.11.2019 13:46:50