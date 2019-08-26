Haberler» Güncel» Haber

30 gün kapalı kalacak yol havadan fotoğraflandı

Eminönü-Alibeyköy Tramvay altyapı deplase (taşıma) çalışması sebebiyle Atatürk Caddesi ile Yavuz Selim Köprüsü Kavşağı 30 gün süreyle trafiğe kapalı kalacak.

26.08.2019 14:09 30 gün kapalı kalacak yol havadan fotoğraflandı
Eminönü-Alibeyköy Tramvay altyapı deplase (taşıma) çalışması sebebiyle Atatürk Caddesi ile Yavuz Selim Köprüsü Kavşağı 30 gün süreyle trafiğe kapalı kalacak. Kapanan yol havadan fotoğraflandı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı için altyapı deplasesi kapsamında Atatürk Caddesi-Yavuz Selim Köprüsü Kavşağı'nın bugünden itibaren 30 gün süreyle trafiğe kapatılacağını duyurdu. Kapatılan yol havadan görüntülendi. Kapatılan yollar nedeniyle sürücüler alternatif yollara yönlendirildi.



Atatürk Caddesi, Eminönü, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:38   Sedaş ekiplerinden enerjik müdahale
15:38   5. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri
15:38   İHH'den Afrin'de yetimlere etkinlik
15:37   Memur-Sen'den "Emeğe Saygı, Adalete Davet" eylemi
15:37   Karacabey'de kent estetiği için modernleşme çalışmaları tam gaz
15:37   Bolu Belediyesinde işten çıkarılan işçiler 125 gündür eylemde
15:37   Öso askerlerinin tatbikatı gerçeğini aratmadı-2