30 gün kapalı kalacak yol havadan görüntülendi

Eminönü-Alibeyköy Tramvay altyapı deplase (taşıma) çalışması sebebiyle Atatürk Caddesi ile Yavuz Selim Köprüsü Kavşağı 30 gün süreyle trafiğe kapalı kalacak. Kapanan yol havadan görüntülendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı için altyapı deplasesi kapsamında Atatürk Caddesi-Yavuz Selim Köprüsü Kavşağı'nın bugünden itibaren 30 gün süreyle trafiğe kapatılacağını duyurdu. Kapatılan yol havadan görüntülendi. Kapatılan yollar nedeniyle sürücüler alternatif yollara yönlendirildi.

Kaynak: DHA