Haberler» Güncel» Haber

30 gün kapalı kalacak yol havadan görüntülendi

Eminönü-Alibeyköy Tramvay altyapı deplase (taşıma) çalışması sebebiyle Atatürk Caddesi ile Yavuz Selim Köprüsü Kavşağı 30 gün süreyle trafiğe kapalı kalacak.

26.08.2019 15:27 30 gün kapalı kalacak yol havadan görüntülendi


Zeki GÜNAL - İstanbul DHA - Eminönü-Alibeyköy Tramvay altyapı deplase (taşıma) çalışması sebebiyle Atatürk Caddesi ile Yavuz Selim Köprüsü Kavşağı 30 gün süreyle trafiğe kapalı kalacak. Kapanan yol havadan görüntülendi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı için altyapı deplasesi kapsamında Atatürk Caddesi-Yavuz Selim Köprüsü Kavşağı'nın bugünden itibaren 30 gün süreyle trafiğe kapatılacağını duyurdu. Kapatılan yol havadan görüntülendi. Kapatılan yollar nedeniyle sürücüler alternatif yollara yönlendirildi.


Atatürk Caddesi, Eminönü, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:18   Çuval dolusu para verip aldığı aracı hayatını kabusa çevirdi
17:18   Vanlı kadınlardan emine bulut cinayetine tepki
17:18   Türkiye'nin dünyaya denizden açılan kapısı
17:18   Kadın avukatın eşi tarafından darbedildiği iddiası
17:18   Definecilerin kaçak kazı yaptığı mağara sit alanı ilan edildi
17:18   Kastamonu'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
17:17   Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne Dicle'nin ne de Fırat'ın kuzularını çakallara kaptırmayacağız"