01.07.2019 00:18
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30 Haziran 2019 Haberleri

30 Haziran 2019 Haberleri

30 Haziran 2019 Manşet Haberleri.

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Son Dakika Haberleri
00:18 30 Haziran 2019 Haberleri
22:43 Sivas'ta termometreler 10 dereceyi gösterdi
21:58 CHP Lideri Kılıçdaroğlu Kırşehir'de
20:11 Suriyeli aşiret liderlerinden PKK/PYD terör örgütüne tepki
19:50 Diyarbakır'dan Türkiye'ye organ nakli çağrısı
19:39 Meteoroloji'den korkutan açıklama
19:38 Amasra'da hortum paniği