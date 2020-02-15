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"30 kardeşler" adlı kedilerin yeni yuvası Mersin oldu

Çorum'daki bir vatandaşın, havaların soğuması nedeniyle bakımını yapmakta zorlandığı 30 kedisine, Mersin'deki bakımevi sahip çıktı.

15.02.2020 17:44 | Son Güncelleme: 15.02.2020 17:44
'daki bir vatandaşın, havaların soğuması nedeniyle bakımını yapmakta zorlandığı 30 kedisine, 'deki bakımevi sahip çıktı.
Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kedilerine iyi bir yerde bakılmasını isteyen Sefa Kabakulak, çağrı merkezi aracılığıyla Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevine ulaştı.
Karabaluk'ın talebi üzerine harekete geçen ekipler, kente getirililen kedilerin muayenelerini yaptı.
Sağlık probleminin olmadığı belirlenen ve "30 kardeşler" adı verilen kedilerin, bakımlarının ardından sahiplendirilecek. Sahiplendirilemeyen kediler ise Miyav Park'ta ağırlanacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen veteriner hekim Oğulcan Karakuş, "Kediler, bakımını üstlenen kişinin şahsi aracıyla 5 saatlik yolcuğun ardından kente geldiler. Kedilerimiz 8 kutudaydı. Sağlık durumları iyi ama yine de bir süre daha kontrollerini sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Mersin, Çorum, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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