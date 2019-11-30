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30 Kasım 2019 Atv Yayın Akışı

30 Kasım 2019 Cumartesi günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?

30.11.2019 06:45 | Son Güncelleme: 30.11.2019 06:4530 Kasım 2019 Atv Yayın Akışı

yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

00:20 Son Durak

01:20 Dizi

01:20 Kimse Bilmez

04:00 Kanatsız Kuşlar

06:00 Kara Para Aşk

07:30 atv’de Hafta Sonu

10:00 Dizi

10:00 Bir Zamanlar Çukurova

13:00 Dizi

13:10 Kimse Bilmez

16:00 Dizi

16:20 Kuruluş Osman

18:40 ATV Haber

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

23:40 Kuruluş Osman


Atv, TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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