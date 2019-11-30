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30 Kasım 2019 Eurosport Yayın Akışı

30 Kasım 2019 Cumartesi günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?

30.11.2019 06:45 | Son Güncelleme: 30.11.2019 06:4530 Kasım 2019 Eurosport Yayın Akışı

yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

EUROSPORT YAYIN AKIŞI

00:15 Haberler

00:20 Olimpiyat Oyunları

01:20 Olimpiyat Oyunları

01:50 Haberler

01:55 Nordic Combined

03:00 Nordic Combined

03:30 Kayaklı Koşu

05:00 Nordic Combined

06:00 Nordic Combined

06:30 Kayakla Atlama

07:30 Kayaklı Koşu

09:00 Nordic Combined

10:20 Nordic Combined

11:35 Kayaklı Koşu

13:00 Kayaklı Koşu

15:00 Biatlon

15:50 Nordic Combined

16:30 Biatlon

18:15 Kayakla Atlama

20:20 Alp Disiplini

22:00 Alp Disiplini

23:45 Haberler

23:50 Masa Tenisi


Eurosport, TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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