Haberler » Sinema » 30 Kasım 2019 Fox Yayın Akışı - Haber

30 Kasım 2019 Fox Yayın Akışı

30 Kasım 2019 Cumartesi günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?

30.11.2019 06:45 | Son Güncelleme: 30.11.2019 06:4530 Kasım 2019 Fox Yayın Akışı

yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

FOX YAYIN AKIŞI

01:30 Yasak Elma

03:45 Temizlik Benim İşim

05:00 Zuhal Topal’la Sofrada

06:15 Kadın

08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Memet Özer ile Mutfakta

12:15 Gorbi

12:15 25 Litre

13:30 Ferhat ile Şirin

16:00 Yasak Elma

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Hafta Sonu

20:00 Yaparsın Aşkım

20:00 Mucize Doktor

23:15 Ferhat ile Şirin


yasak elma dizisi, Fox, TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika Sinema Haberleri
06:45 30 Kasım 2019 Tv8 Yayın Akışı
06:45 30 Kasım 2019 Tv 2 Yayın Akışı
06:45 30 Kasım 2019 Trt1 Yayın Akışı
06:45 30 Kasım 2019 TRT spor Yayın Akışı
06:45 30 Kasım 2019 Star Yayın Akışı
20:14 Dev kayalar baraja düştü! Heyelan anı kameralara böyle yansıdı
19:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan, tezkeresine 10 gün kalan askere kalem hediye etti
17:23 MasterChef Güzide Mertcan, 7 milyon TL'lik villası ile olay oldu
15:47 Fenomen gelin adayı Solmaz Çiros, şarkıcı olarak gittiği düğünde kalça dansı yaptı
15:19 Billur Kalkavan'dan dikkat çeken çıkış: Dizilerde hiç cinsellik gösterilmiyor
30.11.2019 08:08:34