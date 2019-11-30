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30 Kasım 2019 Kanal d Yayın Akışı

30 Kasım 2019 Cumartesi günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

30.11.2019 06:45 | Son Güncelleme: 30.11.2019 06:4530 Kasım 2019 Kanal d Yayın Akışı

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 Zalim İstanbul

01:00 Son Durak

02:30 Azize

03:15 Öteki Kadın

04:45 Öteki Kadın

05:15 Akasya Durağı

06:15 Hayat Sağlıklı Güzel

06:15 Akasya Durağı

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

08:30 Karlar Kraliçesi 2

09:00 Neler Oluyor Hayatta

09:45 D Cumartesi

11:00 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa

13:00 Gelinim Mutfakta

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Arka Sokaklar

16:00 Yaralı Kuşlar

16:00 Azize

17:00 Arka Sokaklar

19:00 Buket Aydın'la Kanal D Haber

19:00 Kanal D Haber Haftasonu

20:00 Arka Sokaklar

20:00 Chefs Arena

23:15 Afili Aşk


Arka Sokaklar Dizisi, Kanal D, TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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