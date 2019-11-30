30 Kasım 2019 Kanal d Yayın Akışı

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:15 Zalim İstanbul
01:00 Son Durak
02:30 Azize
03:15 Öteki Kadın
04:45 Öteki Kadın
05:15 Akasya Durağı
06:15 Hayat Sağlıklı Güzel
06:15 Akasya Durağı
07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
08:30 Karlar Kraliçesi 2
09:00 Neler Oluyor Hayatta
09:45 Magazin D Cumartesi
11:00 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa
13:00 Gelinim Mutfakta
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Arka Sokaklar
16:00 Yaralı Kuşlar
16:00 Azize
17:00 Arka Sokaklar
19:00 Buket Aydın'la Kanal D Haber
19:00 Kanal D Haber Haftasonu
20:00 Arka Sokaklar
20:00 Chefs Arena
23:15 Afili Aşk