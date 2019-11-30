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30 Kasım 2019 Star Yayın Akışı

30 Kasım 2019 Cumartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

30.11.2019 06:45 | Son Güncelleme: 30.11.2019 06:4530 Kasım 2019 Star Yayın Akışı

yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Güvercin

03:00 Sevdim Seni Bir Kere

04:00 Ufak Tefek Cinayetler

05:20 Kiralık Aşk

07:00 Yüksek Sosyete

09:00 Burcu ile Hafta Sonu

10:00 Sevdim Seni Bir Kere

12:00 Tülin Şahin ile Moda

13:00 Sevgili Geçmiş

15:45 Güvercin

18:45 Star Haber

20:00 Benim Tatlı Yalanım


Star, TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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