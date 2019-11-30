30 Kasım 2019 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:30 İleri Üçlü
02:00 Lig Raporu
02:30 Stadyum
05:00 İngiltere Premier Lig Özetler
05:30 İleri Üçlü
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Süper Lig Özetler
07:05 TFF 1. Lig Özetler
07:10 Olimpiyat Yıldızları
07:25 Lig Raporu
07:55 Efsanelerin İzinde
08:00 EURO 2020 Derleme
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Spor Bülteni
10:00 Süper Spor
10:25 Salto
10:55 Takvim Yaprakları
11:00 Ajans Saati
11:55 Hava Durumu
12:00 NBA Saati
12:55 Beşiktaş Sompo Sigorta - Sigortam NET İTÜ BB.
13:45 Süper Lig Özetler
13:50 TFF 1. Lig Özetler
14:00 Beşiktaş Sompo Sigorta - Sigortam NET İTÜ BB.
14:45 Spor Haftasonu
16:00 Avrupa Stüdyosu
17:00 Spor Bülteni
18:00 UEFA EURO 2020 Kura Çekimi
22:00 Stadyum