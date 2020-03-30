30 Mart 2020 Eurosport Yayın Akışı

Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

EUROSPORT YAYIN AKIŞI

00:00 Formula E

01:00 Olimpiyat Oyunları

02:00 Olimpiyat Oyunları

02:30 Snooker

03:30 Snooker

03:30 Bisiklet

05:00 Formula E

05:05 Biatlon

06:00 Formula E

06:30 Biatlon

07:00 Wrc

07:30 Biatlon

08:00 Wrc

08:15 Biatlon

09:00 Olimpiyat Oyunları

09:00 Wrc

09:30 Tenis

10:00 Olimpiyat Oyunları

10:30 Bisiklet

10:30 Tenis

11:30 Bisiklet

12:30 Bisiklet

12:30 Tenis

13:30 Bisiklet

14:00 Tenis

14:30 Olimpiyat Oyunları

15:30 Olimpiyat Oyunları

15:30 Bisiklet

16:00 Bisiklet

17:00 Snooker

17:30 Bisiklet

19:00 Bisiklet

19:00 Snooker

20:30 Bisiklet

21:00 Biatlon

22:00 Biatlon

22:00 Snooker

23:00 Biatlon

Kaynak: InterSinema.com