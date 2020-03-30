30 Mart 2020 Fox Yayın Akışı

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

FOX YAYIN AKIŞI

00:15 Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?

00:30 Baraj

02:30 Yapışık Kardeşler

02:45 Yasak Elma

03:45 Kadın

04:45 Kadın

06:00 Her Yerde Sen

07:45 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

11:15 Hababam Sınıfı Merhaba

13:00 Yasak Elma

13:30 Benden Söylemesi

13:45 Temizlik Benim İşim

15:30 Şevkat Yerimdar

16:00 Zuhal Topal’la Sofrada

17:00 Maskeli Beşler: İntikam Peşinde

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

19:00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber

20:00 Yasak Elma

20:00 Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?

22:30 Yapışık Kardeşler

Kaynak: InterSinema.com