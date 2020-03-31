30 Mart 2020 Haberleri
30 Mart 2020 Manşet Haberleri.
31.03.2020 00:18 | Son Güncelleme: 31.03.2020 00:18
- Haluk Levent 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına 30 bin lira bağışladı
- Fransa'nın ardından ABD de sıtma ilaçlarının koronavirüs tedavisinde kullanımına onay verdi
- Mesut Özil baba oldu
- Jandarma, yaş kısıtlamasından dolayı evden çıkamayan çiftçinin tarlasını ekime hazır hale getirdi
- Muslera ve eşinden Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne ekipman desteği
- Hamile kadın koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti, bebeği ameliyatla kurtarıldı
- Çin Büyükelçiliği'nden, 'vahşi hayvan pazarının yeniden açıldığı' iddialarına yalanlama geldi
- Cenk Tosun: Benfica maçından sonra 3-4 gün uyumadım
- Beşiktaş Yönetim Kurulu video konferans ile toplandı
- Son Dakika: MHP Genel Başkanı Bahçeli: Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 maaşımla katılıyorum
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya destek yağdı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Dayanışma Kampanyası'na ne kadar bağışladığı belli oldu
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyası sosyal medyada gündem oldu
- Bolu'da, Türkiye Cumhuriyeti'ne küfür eden karantinadaki 3 öğrenciden 2'si tutuklandı
- Bir dönem ülkesinin en gözde sporcusuydu, şimdi geçinmek için +18 film sektörüne girdi
- Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası başlattı
- Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınında son durumu açıkladı
- Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 24'e yükseldi
- KKTC'de sokağa çıkma yasağı kararı ilan edildi
- Tottenham Hotspur, koronavirüsle mücadele için stadını açtı
- Boston Celtics forması giyen Marcus Smart, koronavirüsü yendi
- Maxi Lopez, çocuklarının hayatını tehlikeye attığı için eski eşi Wanda Nara'ya ateş püskürdü
- Selçuk Bayraktar, seri üretimi başlayan yerli solunum cihazının ilk prototipini paylaştı
- Bakan Albayrak: Kısa Çalışma Ödeneği'yle vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz
- Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 750 bini geçti
- Son Dakika: BDDK, kredi kartı ödemelerinde kolaylık sağladı
- Koronavirüse yakalandığı iddia edilen Kruse: Hastanede değilim evdeyim, iyiyim
- Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüsten ölenlerin sayısı 168'e vaka sayısı 10 bin 827'ye yükseldi
- Koronavirüse yakalanan ilk kişinin bir karides satıcısı olduğu iddia edildi
- Sergen Yalçın'dan Talisca yanıtı: Tabii ki isterim ama şartlar elverişli değil
- İran'da koronavirüsün seyriyle ilgili 5 senaryo hazırlandı: En iyimser senaryoda 5 bin kişi daha ölecek
- Doktorları hedef alan Müge Anlı, sosyal medyadan eleştiri bombardımanına tutuldu
- Son Dakika: Fatih Terim: Karantina süreci sonrası aileme daha çok vakit ayıracağım
- Milli Eğitim Bakanlığı: Okul öncesi eğitim aidatları alınmayacak
- Açılışı öne alınan Okmeydanı Hastanesi, koronavirüs hastalarına da hizmet verecek
- Putin'den koronavirüse karşı alınan aşırı tedbirleri destek: Sonradan pişman olmaktan iyidir
- Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili doktorundan ilk açıklama: Hiç şikayeti yok ancak hala pozitif
- Demet Akalın'ndan Çin'de vahşi hayvan pazarlarının yeniden açılmasına küfürlü tepki
- Galatasaray'da Florin Andone ile yollar ayrılıyor
- Son Dakika: ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 513'e yükseldi
Etiketler: Sergen Yalçın, Demet Akalın, Wanda Nara, Müge Anlı, Genel