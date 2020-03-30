30 Mart 2020 Kanal d Yayın Akışı
30 Mart 2020 Pazartesi günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?
Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:00 Galip Derviş
01:15 Kuzey Güney
01:15 Kendinol
02:45 Kuzey Güney
03:15 Müzik Arası
04:15 Arda'nın Mutfağı
04:30 5N 1K
05:00 Tatlı İntikam
06:15 Akasya Durağı
07:00 Akasya Durağı
07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
09:00 Neler Oluyor Hayatta
09:45 Magazin D Pazar
11:00 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa
12:30 Gelinim Mutfakta
13:00 Arda ile Omuz Omuza
14:00 Zalim İstanbul
16:15 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Haber Haftasonu
19:00 Buket Aydın'la Kanal D Haber
20:00 Bebek Geliyorum Demez
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
22:15 Bebek Geliyorum Demez
23:45 Galip Derviş
Kaynak: InterSinema.com