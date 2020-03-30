30 Mart 2020 Show Yayın Akışı

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

SHOW YAYIN AKIŞI

00:15 Gölde Dehşet

02:15 Görevimiz Tatil

02:15 Ramo

04:15 Pazar Sürprizi

04:45 Cumartesi Sürprizi

06:00 Kuaförüm Sensin

06:15 Demet Akbağ ile Çok Aramızda

08:00 Kendine İyi Bak

08:15 Hayat Güzeldir

09:30 Zahide Yetiş'le

10:00 Pazar Sürprizi

12:30 Kuaförüm Sensin

13:00 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

14:30 Tarkan Güçlü Kahraman

16:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

16:30 Güldüy Güldüy Show Çocuk

18:45 Show Ana Haber

20:00 Aile Arasında

20:00 Hababam Sınıfı Uyanıyor

22:15 Görevimiz Tatil

22:45 Aile Arasında

Kaynak: InterSinema.com