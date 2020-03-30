30 Mart 2020 Show Yayın Akışı
30 Mart 2020 Pazartesi günü Show yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show yayın akışında neler var merak ediliyor. Show kanalında bugün neler var?
Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
SHOW YAYIN AKIŞI
00:15 Gölde Dehşet
02:15 Görevimiz Tatil
02:15 Ramo
04:15 Pazar Sürprizi
04:45 Cumartesi Sürprizi
06:00 Kuaförüm Sensin
06:15 Demet Akbağ ile Çok Aramızda
08:00 Kendine İyi Bak
08:15 Hayat Güzeldir
09:30 Zahide Yetiş'le
10:00 Pazar Sürprizi
12:30 Kuaförüm Sensin
13:00 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
14:30 Tarkan Güçlü Kahraman
16:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
16:30 Güldüy Güldüy Show Çocuk
18:45 Show Ana Haber
20:00 Aile Arasında
20:00 Hababam Sınıfı Uyanıyor
22:15 Görevimiz Tatil
22:45 Aile Arasında
Kaynak: InterSinema.com