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30 Mart 2020 Star Yayın Akışı

30 Mart 2020 Pazartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

30.03.2020 06:45 | Son Güncelleme: 30.03.2020 06:45
30 Mart 2020 Star Yayın Akışı

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

01:40 Kiralık Aşk

02:00 Kiralık Aşk

04:00 Türk Müziği

04:20 Tülin Şahin ile Moda

05:10 Erkenci Kuş

07:00 Mesut Yar ile Bugün

07:15 Çilek Kokusu

09:00 Ah Nerede

09:30 Sevdim Seni Bir Kere

10:45 Kiralık Aşk

11:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

12:45 Kiralık Aşk

13:30 Erkenci Kuş

15:45 Erkenci Kuş

16:30 En Güzel Bölüm

16:45 Sevdim Seni Bir Kere

18:45 Star Haber

20:00 Babil

20:00 Sefirin Kızı

23:30 Güzel Köylü

Kaynak: InterSinema.com

Etiketler: Erkenci Kuş Dizisi, Kiralık Aşk, Star, TV, TV

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