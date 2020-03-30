30 Mart 2020 Star Yayın Akışı
30 Mart 2020 Pazartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
30.03.2020 06:45 | Son Güncelleme: 30.03.2020 06:45
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
01:40 Kiralık Aşk
02:00 Kiralık Aşk
04:00 Türk Müziği
04:20 Tülin Şahin ile Moda
05:10 Erkenci Kuş
07:00 Mesut Yar ile Bugün
07:15 Çilek Kokusu
09:00 Ah Nerede
09:30 Sevdim Seni Bir Kere
10:45 Kiralık Aşk
11:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
12:45 Kiralık Aşk
13:30 Erkenci Kuş
15:45 Erkenci Kuş
16:30 En Güzel Bölüm
16:45 Sevdim Seni Bir Kere
18:45 Star Haber
20:00 Babil
20:00 Sefirin Kızı
23:30 Güzel Köylü
Kaynak: InterSinema.com
Etiketler: Erkenci Kuş Dizisi, Kiralık Aşk, Star, TV, TV