30 Mart 2020 TRT spor Yayın Akışı
30 Mart 2020 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:45 Juventus Goller
01:00 Arjantin - Hırvatistan
01:00 Stadyum
02:40 Premier Lig
03:00 İngiltere - Hırvatistan
03:00 İngiltere Premier Lig Özetler
03:30 La Liga Özetler
04:15 Almanya Bundesliga Özetler
04:35 FORMULA E SOKAK YARIŞLARI
05:00 Süper Lig Özetler
05:00 2010 Dünya Kupası En Güzel Goller
05:10 Premier Lig
05:15 Takvim Yaprakları
05:20 İtalya - Almanya
05:30 TFF 1. Lig Özetler
06:00 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Hava Yarışları
07:00 CANAVAR ARABALAR
07:50 Nedir, Nasıl Oynanır?
07:55 KAMU SPOTU İŞTE SPOR
08:00 İlk Baskı
08:05 Canavar Arabalar
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Bundesliga
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper LigEn Güzel Goller
09:25 Juventus Goller
09:50 Spor Kitaplığı
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:00 Stadyum
10:25 İngiltere Premier Lig Özetler
11:00 Spor Manşet
12:00 Süper Lig Özetler
12:30 İngiltere Premier Lig Goller
12:30 ALMANYA BUNDESLİGA EN GÜZEL GOLLER
12:50 Bundesliga
13:00 Futbolun En Büyük Sahnesi
13:00 Spor Stüdyosu
13:25 Spor Kitaplığı
13:30 Süper Lig En Güzel Kurtarışlar
13:55 Hava Durumu
14:00 Spor Bülteni
14:30 Chelsea - Liverpool
15:00 Gündem Futbol
16:00 Spor Manşet
16:15 Avrupa Stüdyosu
17:30 Spor Bülteni
17:30 ALMANYA BUNDESLİGA EN GÜZEL ASİSTLER
17:55 Takvim Yaprakları
18:00 Spor Merkezi
18:00 Sporcu Vizesi
18:25 Takvim Yaprakları
18:30 İngiltere Premier Lig Özetler
19:00 La Liga Özetler
19:30 Spor Ana Haber
19:45 Fransa - Türkiye
20:00 Süper Lig Goller
21:00 Futbolun En Büyük Sahnesi
21:30 Futbol Anadolu
21:30 Stadyum
23:00 90'dan Sonra
23:30 Teknik Analiz
Kaynak: InterSinema.com