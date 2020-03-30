30 Mart 2020 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:45 Juventus Goller

01:00 Arjantin - Hırvatistan

01:00 Stadyum

02:40 Premier Lig

03:00 İngiltere - Hırvatistan

03:00 İngiltere Premier Lig Özetler

03:30 La Liga Özetler

04:15 Almanya Bundesliga Özetler

04:35 FORMULA E SOKAK YARIŞLARI

05:00 Süper Lig Özetler

05:00 2010 Dünya Kupası En Güzel Goller

05:10 Premier Lig

05:15 Takvim Yaprakları

05:20 İtalya - Almanya

05:30 TFF 1. Lig Özetler

06:00 Teknik Analiz

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Hava Yarışları

07:00 CANAVAR ARABALAR

07:50 Nedir, Nasıl Oynanır?

07:55 KAMU SPOTU İŞTE SPOR

08:00 İlk Baskı

08:05 Canavar Arabalar

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 Bundesliga

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Süper LigEn Güzel Goller

09:25 Juventus Goller

09:50 Spor Kitaplığı

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

10:00 Stadyum

10:25 İngiltere Premier Lig Özetler

11:00 Spor Manşet

12:00 Süper Lig Özetler

12:30 İngiltere Premier Lig Goller

12:30 ALMANYA BUNDESLİGA EN GÜZEL GOLLER

12:50 Bundesliga

13:00 Futbolun En Büyük Sahnesi

13:00 Spor Stüdyosu

13:25 Spor Kitaplığı

13:30 Süper Lig En Güzel Kurtarışlar

13:55 Hava Durumu

14:00 Spor Bülteni

14:30 Chelsea - Liverpool

15:00 Gündem Futbol

16:00 Spor Manşet

16:15 Avrupa Stüdyosu

17:30 Spor Bülteni

17:30 ALMANYA BUNDESLİGA EN GÜZEL ASİSTLER

17:55 Takvim Yaprakları

18:00 Spor Merkezi

18:00 Sporcu Vizesi

18:25 Takvim Yaprakları

18:30 İngiltere Premier Lig Özetler

19:00 La Liga Özetler

19:30 Spor Ana Haber

19:45 Fransa - Türkiye

20:00 Süper Lig Goller

21:00 Futbolun En Büyük Sahnesi

21:30 Futbol Anadolu

21:30 Stadyum

23:00 90'dan Sonra

23:30 Teknik Analiz

Kaynak: InterSinema.com