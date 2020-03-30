30 Mart 2020 Trt1 Yayın Akışı

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Zaman Matinesi

01:00 Ya İstiklal Ya Ölüm

02:20 Diriliş Ertuğrul

03:25 1'de Bugün

03:35 Tutunamayanlar

04:30 Küçük Hanımefendi

04:55 Ömür Dediğin

05:25 Küçük Hanımefendi

05:45 İncir Ağacı

07:00 Camiden Hayata

07:45 Aileler Yarışıyor

07:45 Yeşil Deniz

09:30 İyi Fikir

09:55 Diriliş Ertuğrul

11:30 Kralın Kızı

12:55 Ailenin Yeni Üyesi

13:00 Aileler Yarışıyor

14:00 1'de Bugün

14:10 Ya İstiklal Ya Ölüm

15:15 İncir Ağacı

17:00 Tozkoparan

17:05 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Ya İstiklal Ya Ölüm

20:00 Şampiyon

23:15 Ahlat Ağacı

23:45 Ya İstiklal Ya Ölüm

Kaynak: InterSinema.com