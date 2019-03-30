30 Mart Cumartesi Dha Spor Gündemi

(ÖZEL) Taha Akgül: Biz bu işi yapıyorsak 3-4 yıl daha zirvede yapacağız<br><br>Süleyman Atlı: Hedefim dünya şampiyonu olup olimpiyatlara gitmek<br><br>Serbest Stil A Takım Antrenörü Abdullah Çatmar: Madalya sayımızı artırmak istiyoruz<br><br>FENERBAHÇE<br><br>MKE Ankaragücü karşılaşmasının hazırlıkları devam edecek.<br><br>BEŞİKTAŞ<br><br>11.00 Siyah-beyazlılarda Çaykur Rizespor maçının çalışmaları sürecek.<br><br>GALATASARAY<br><br>11.00 Sarı-kırmızılılar, Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.<br><br>AVRUPA'DAN FUTBOL<br><br>17: 30 Borussia Dortmund - Wolfsburg (Yunus Mallı)<br><br>17: 30 Fortuna Düsseldorf - M'gladbach (Kaan Ayhan)<br><br>18: 00 Leicester City - AFC Bournemouth (Çağlar Söyüncü)<br><br>20: 30 West Ham United - Everton (Cenk Tosun)<br><br>20: 30 Celta de Vigo - Villarreal (Okay Yokuşlu)<br><br>22: 30 Sampdoria - Milan (Hakan Çalhanoğlu)<br><br>HAZIRLIK MAÇLARI<br><br>16: 00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Adana Demirspor<br><br>BASKETBOL<br><br>Tahincioğlu BSL<br><br>13: 00 Bahçeşehir Koleji - Gaziantep Basketbol<br><br>15: 15 Afyon Belediyespor - Banvit<br><br>17: 30 Tofaş - Türk Telekom<br><br>20: 00 İstanbul BBSK - Sakarya BŞB Basketbol<br><br>Kadınlar Basketbol Süper Ligi<br><br>14: 00 Beşiktaş - Çukurova Basketbol Kulübü<br><br>14: 00 Mersin BŞB - Galatasaray<br><br>14: 00 Kırçiçeği Bodrum - Hatay Büyükşehir Belediye Spor Kulübü<br><br>16: 00 Samsun Canik Belediye - OGM Orman Gençlik<br><br>16: 00 Botaş - Adana Basketbol<br><br>16: 00 Kayseri Basketbol - İstanbul Üniversitesi<br><br>17: 00 İzmit Belediyespor - Fenerbahçe<br><br>VOLEYBOL (Çeyrek Final Play-Off Maçları)<br><br>Vestel Venus Sultanlar Ligi<br><br>17: 00 Eczacıbaşı VitrA - Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas<br><br>Efeler Ligi<br><br>17: 00 Ziraat Bankası - Halkbank<br><br>15: 00 Fenerbahçe - Maliye Piyango<br><br>14: 00 İstanbul BBSK - Galatasaray<br><br>14: 00 Tokat Bld. Plevne - Arkas Spor