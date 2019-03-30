30 Mart 2019, 09:34
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30 Mart Cumartesi Dha Spor Gündemi

30 Mart Cumartesi Dha Spor Gündemi

(ÖZEL) Taha Akgül: Biz bu işi yapıyorsak 3-4 yıl daha zirvede yapacağızSüleyman Atlı: Hedefim dünya şampiyonu olup olimpiyatlara gitmekSerbest Stil A Takım Antrenörü Abdullah Çatmar: Madalya sayımızı artırmak istiyoruzFENERBAHÇEMKE Ankaragücü karşılaşmasının hazırlıkları devam edecek.

(ÖZEL) Taha Akgül: Biz bu işi yapıyorsak 3-4 yıl daha zirvede yapacağız

Süleyman Atlı: Hedefim dünya şampiyonu olup olimpiyatlara gitmek

Serbest Stil A Takım Antrenörü Abdullah Çatmar: Madalya sayımızı artırmak istiyoruz

FENERBAHÇE

MKE Ankaragücü karşılaşmasının hazırlıkları devam edecek.

BEŞİKTAŞ

11.00 Siyah-beyazlılarda Çaykur Rizespor maçının çalışmaları sürecek.

GALATASARAY

11.00 Sarı-kırmızılılar, Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.

AVRUPA'DAN FUTBOL

17: 30 Borussia Dortmund - Wolfsburg (Yunus Mallı)

17: 30 Fortuna Düsseldorf - M'gladbach (Kaan Ayhan)

18: 00 Leicester City - AFC Bournemouth (Çağlar Söyüncü)

20: 30 West Ham United - Everton (Cenk Tosun)

20: 30 Celta de Vigo - Villarreal (Okay Yokuşlu)

22: 30 Sampdoria - Milan (Hakan Çalhanoğlu)

HAZIRLIK MAÇLARI

16: 00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Adana Demirspor

BASKETBOL

Tahincioğlu BSL

13: 00 Bahçeşehir Koleji - Gaziantep Basketbol

15: 15 Afyon Belediyespor - Banvit

17: 30 Tofaş - Türk Telekom

20: 00 İstanbul BBSK - Sakarya BŞB Basketbol

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

14: 00 Beşiktaş  - Çukurova Basketbol Kulübü

14: 00 Mersin BŞB - Galatasaray

14: 00 Kırçiçeği Bodrum  - Hatay Büyükşehir Belediye Spor Kulübü

16: 00 Samsun Canik Belediye - OGM Orman Gençlik

16: 00 Botaş  - Adana Basketbol

16: 00 Kayseri Basketbol - İstanbul Üniversitesi

17: 00 İzmit Belediyespor - Fenerbahçe

VOLEYBOL (Çeyrek Final Play-Off Maçları)

Vestel Venus Sultanlar Ligi

17: 00 Eczacıbaşı VitrA - Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas

Efeler Ligi

17: 00 Ziraat Bankası - Halkbank

15: 00 Fenerbahçe - Maliye Piyango

14: 00 İstanbul BBSK - Galatasaray

14: 00 Tokat Bld. Plevne - Arkas Spor Galatasaray, Fenerbahçe, basketbol, Taha Akgül, Spor
Kaynak: DHA



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