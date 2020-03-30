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30 Mart Pazartesi DHA Spor Gündemi

Milli voleybolculardan örnek davranışMaddi anlamda zorluk çeken ailelere yardım eli uzattılarDoğukan Ulu: Birçok ihtiyaç sahibi aileye ulaşmaya devam edeceğizBurak Mert: Çok fazla kişiye ulaşma şansımız oldu Fenerbahçe'nin milli voleybolcusu Emre Batur'dan evde form tutma vurgusu"Varını...

30.03.2020 09:11 | Son Güncelleme: 30.03.2020 09:11
30 Mart Pazartesi DHA Spor Gündemi

Milli voleybolculardan örnek davranış

Maddi anlamda zorluk çeken ailelere yardım eli uzattılar

Doğukan Ulu: Birçok ihtiyaç sahibi aileye ulaşmaya devam edeceğiz

Burak Mert: Çok fazla kişiye ulaşma şansımız oldu

Fenerbahçe 'nin milli voleybolcusu Emre Batur'dan evde form tutma vurgusu

"Varını yoğunu ortaya koyan doktorlarımıza ve sağlık ekiplerimize teşekkür etmek istiyorum"

"Hem beslenmemize, hem de bireysel olarak kendimize dikkat etmemiz gerekiyor"

Milli karateci Uğur Aktaş: Olimpiyat heyecanımızı bir yıl erteledik

"Umarım dünyamız bu problemden bir an önce kurtulur ve biz de bütün sporcular olarak en güzel şekilde hazırlanıp, ülkemizi orada layıkıyla temsil edebiliriz"

Almanya 'da Eintracht Frankfurt 2'de forma giyen Çağrı Karakuş: Almanya'da liglerin ne zaman başlayacağı bu ay sonu netleşecek

"Bu süreçte evden çıkmamaya çalışıyoruz. Ayrıca takımımızda da yapılan testler negatif sonuç verdi. Bu yönden de mutluyuz"


Kaynak: DHA

Etiketler: Fenerbahçe, Emre Batur, Almanya, Spor

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