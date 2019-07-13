13.07.2019 14:01
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30 metreden kayalıklara düşerek, ağır yaralandı

30 metreden kayalıklara düşerek, ağır yaralandı

SİNOP'ta gezi yaptığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 30 metreden kayalıklara düşen Zeki Altun (60) ağır yaralandı.

SİNOP'ta gezi yaptığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 30 metreden kayalıklara düşen Zeki Altun (60) ağır yaralandı. Yaralı, ekiplerin bir saatlik çalışması ile düştüğü yerden çıkarılarak tedaviye alındı.
Sinop'un Akliman mevkiinde saabh saatlerinde gezintiye çıkan Zeki Altun, dengesini kaybederek yaklaşık 30 metreden kayalıklara düştü. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine Deniz Polisi, Sahil Güvenlik, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Zeki Altun, ekiplerin bir saatlik çalışmasının ardından düştüğü yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Zeki Altun, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'nde kaldırılarak tedavi altına alındı.


- Sinop
Kaynak: DHA
Zeki Altun, Sinop, Güncel

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