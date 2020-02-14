Karı-koca 30 metrekarelik alanda mantar üretip geçimlerini sağlıyor

Osmaniye 'nin Kadirli ilçesine bağlı Cemalpaşa Mahallesine yaşayan Mehmet Şekeroğlu ve Tuğba Şekeroğlu isimli karı koca, Kadirli İŞKUR Müdürlüğü ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği mantar yetiştiriciliği kursuna katılarak kursu başarıyla tamamladı. İşsiz olan Mehmet Şekeroğlu ve eşi Tuğba Şekeroğlu, yaşadıkları evin alt katındaki 30 metrekarelik boş odayı izole ederek burada mantar yetiştiriciliği yapmaya karar verdi. Kompost adı verilen 200 adet mantar üretim torbası ile işe başlayan aile, 30 metrekare yerden 1 ton mantar üretimi beklediklerini ifade etti.

"İŞİ GENİŞLETMEYİ DÜŞÜNÜYORUM"

30 metrekarede girdikleri bu işi geliştirmek istediklerini belirten Mehmet Şekeroğlu, "Ben yıllarca şantiyelerde çalıştım gurbette çocuklarımdan uzakta. Son zamanlarda da iş sıkıntısı çektim. İşe de gidemedim. Bir arayış içindeydim. Sonra İlçe Tarım'da kurs açıldı. Eşimle birlikte mantar yetiştiriciliği kursuna katıldık. Kursu başarıyla tamamladık. Kurstaki hocalarımızın da desteği ile evimizin altındaki boş odaya bu şekilde bir mantar yetiştirme alanı kurduk. Bu işi genişletmeyi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"1 TON ÜRETİM BEKLİYORUM"

Eşiyle birlikte kursa giden ve şu anda mantar yetiştirip evlerinin geçimini sağlayan Tuğba Şekeroğlu ise, "Eşimle birlikte kursa katıldım. Evimizin altında 30 metrekare yerimizi elimizden geldiği kadar mantar yetiştirmeye uygun hale getirdik. Şu anda 200-250 adet kompostumuz var. 1 ton civarı bir üretim bekliyorum" dedi.