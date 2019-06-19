30 milyon liralık yatırımla kanal sistemi oluşturuluyor

51 kilometre kanalizasyon şebekesi ile 3,5 kilometrelik yağmur suyu şebekesinden oluşan 30 milyon liralık yatırım kapsamında bölgedeki dereler de ıslah ediliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü'nün Urla'nın turistik mahallesi Gülbahçe'de başlattığı altyapı çalışmaları yoğun tempoda sürüyor. Gülbahçe ve Karapınar mevkiinde 51 kilometrelik kanalizasyon, 7,6 kilometrelik terfi,3,2 kilometrelik yağmur suyu hatları ile 2 kilometrelik dere ıslahını içeren çalışmalar Nisan ayında başladı. Cinlipınar Deresi'ndeki ıslah çalışmalarını tamamlayan ekipler, yaklaşık 5 kilometrelik kanal hattı ile 2,5 kilometrelik terfi hattı döşedi. Güllüpınar Deresi'nde ıslah çalışmalarının devam ettiğini belirten İZSU Genel Müdürlüğü yetkilileri, bu derenin ardından Kocadağ Deresi'nde ıslah çalışmalarının başlayacağını bildirdi.

Bölgedeki atık sular oluşturulan kanal sistemi ile toplanarak İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Atık Su Arıtma Tesisi'ne iletilecek. İZSU Genel Müdürlüğü, bu projede son yıllarda kullanılmaya başlanan 13 adet"az alan gerektiren, yeraltına gömülü yapılabilen ve koku giderimli" ileri teknolojiye sahip baca içi terfi merkezlerini de kullanacak. 30 milyon liraya mal olacak imalat çalışmalar 2021 yılının Mart ayında tamamlanacak.