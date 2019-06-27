27.06.2019 17:53
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30 Saniyede İstenilen Burun Şeklini Verdiği İddia Edilen Cihaza Karşı Dikkat!

30 Saniyede İstenilen Burun Şeklini Verdiği İddia Edilen Cihaza Karşı Dikkat!

Yassı burunlar, geniş ve basıkburunlar, kemerli burunlar, sarkık burunlar, çarpık burunlar, çok geniş burundeliklerin, kalkık/hokka burunlar, burun kenarlarında tümsek/şiş görünüm, vedaha bir çoğu...

30 SANİYEDE BURUN ESTETİĞİ YAPTIĞI İDDİA EDİLEN CİHAZ

Este Aura Estetik Merkezi'nden Estetik Cerrah Op. Dr. Alper MeteUğurlu, internette dolaşan ve 30saniyede burun estetiği yaptığı iddia edilen burun kaldırıcı isimli cihazakarşı uyarıyor.

Tıbbi olmayan bu işlemle ilgili YouTube'da videoların da yayınlandığını,dolayısıyla cihazın daha da popüler hale geldiğini belirten Op. Dr. Alper MeteUğurlu, şu uyarılarda bulunuyor:

BURNUNUZ KALICI ŞEKİLDE DEFORME OLABİLİR

"Burunkaldırma cihazını kullanacak olan kişilerin burunları bu cihazın kullanımıylakalıcı şekilde deforme olabilir.

Cihaz burun kıkırdağına baskıyapıyor, burun zarını gerip, yapısını bozuyor ve zarın yapısına baskı uyguluyor.

Ayrıca, cihaz burun içindeyken"yerinden çıkınca" ne olacağı konusunda endişe duyuyoruz. Reklamlarda,cihazın yerinden çıkıp geriye gitse de kişinin nefes alıp vermeye devamedebileceği iddia ediliyor.

PROFESYONEL DESTEK ALIN

Yüzlerinin estetik açıdangörünümünden mutlu olmayan insanlar, konusunda profesyonel bir doktordantavsiye almalı. Kişiler eğer burunlarının şekli ve işlevi hakkında endişeleresahipse, bu konuda uzman bir estetik cerraha görünmelidirler. Doktorunuz size,yaptıracağınız işlemin artıları ve eksileri hakkında gerekli tüm bilgileriverecektir."

Kaynak: Bültenler
burun estetiği , estetik , Güncel

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