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30 santimetreden girip dükkanı soydu, farklı kılıkla çıkarken kameraya yakalandı

30 santimetreden girip dükkanı soydu, farklı kılıkla çıkarken kameraya yakalandıBURSA - Bursa'da, 30 santimetre çapındaki camdan içeri giren hırsız dükkanı soydu.

19.08.2019 11:52
30 santimetreden girip dükkanı soydu, farklı kılıkla çıkarken kameraya yakalandı
30 santimetreden girip dükkanı soydu, farklı kılıkla çıkarken kameraya yakalandı
BURSA - Bursa'da, 30 santimetre çapındaki camdan içeri giren hırsız dükkanı soydu. İş yeri sahibinin kıyafetlerini giyerek camdan çıkan zanlı güvenlik kamerasına yakalandı.
Olay, geçtiğimiz gün Yıldırım'a bağlı Hacivat Mahallesi'nde bir oto yedek parçası satan dükkanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği meçhül hırsız, dükkanın bahçe kapısının üzerinden atlayarak içeri girdi. Ofisin bulunduğu yere doğru ilerleyen hırsız, 30 santimetre çapındaki camdan içeri girerek önce masada duran laptopu, sonrası duvarda asılı plazmayı aldı. İş yeri sahibinin kıyafetlerini üzerine giyen hırsız camdan atlayarak kaçtı. Ancak duvardan çaldıklarını çıkartamayınca, laptopu yere atarak, sadece plazma televizyonu alıp kayıplara karıştı.
İş yerine gelen işletme sahipleri, hırsız girdiğini fark ederek polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler, yerde duran laptopu buldu. Güvenlik kameralarını inceleyen Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. İş yeri sahibinin şikayetçi olduğu hırsız adliyeye sevk edildi.
30 santimetreden girip dükkanı soydu, farklı kılıkla çıkarken kameraya yakalandı

Yıldırım, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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