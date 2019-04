30. Seepag Konferansı

Kaynak: AA

Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner, terör suçlarının sadece Türkiye'yi ilgilendiren suçlar olmadığını belirterek, "Her ne kadar bu terör örgütlerinin direkt muhatabı Türkiye olsa da, ülkemizin bu suçlarla mücadele konusunda uluslararası boyutta da bir desteğe ihtiyacı vardır. Tüm ülkelerin bu desteğe ihtiyacı vardır. Terör örgütleri, sadece bulundukları ülkeleri hedef alan örgütler değildir. Tüm dünyaya tehdittir. Bu alandaki iş birliğinin çok önemli olduğunu biliyoruz." dedi.Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü ev sahipliğinde bir otelde düzenlenen "30. Güneydoğu Avrupa Savcıları Danışma Grubu (SEEPAG) Konferansı"nda konuşan Öner, SEEPAG'ın, sınır aşan suçlarla mücadelede ülkeler arası adli iş birliğini kolaylaştırmak ve hızlandırmak amacıyla bölgesel iş birliğinin arttırılması için oluşturulmuş uluslararası bir mekanizma olduğunu ifade etti.Öner, grubun kurulduğu 2003 yılından bu yana, uluslararası suçların etkin bir şekilde soruşturulmasında ve nihayetinde suçluların cezalandırılmasında önemli bir rol oynadığını vurguladı.Günümüzde sınır aşan suçlara bakıldığında artık suç gruplarının yeni yöntem ve usuller kullanarak birçok suç işlediğine şahit olunduğuna işaret eden Öner, "Başta terör, uyuşturucu ve göçmen kaçakçılığı ile insan ticareti suçları olmak üzere son yıllarda bilişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelerle birlikte siber suçlar da giderek dünyada yaygınlık kazanmıştır. Ulusal ve uluslararası güvenliği tehdit eden boyutlara ulaşan bu suçlarla mücadelede ülkeler arası iş birliği kaçınılmaz bir gerekliliktir." diye konuştu."Bu alanda iş birliği çok önemli"Örgütlü biçimde işlenen suçların tüm dünyada kazandığı artış eğilimi ile ülkelerin bu sorunla mücadeleye verdikleri önem doğrultusunda organize suçlarla mücadelenin Türkiye için de öncelikli bir konu olduğunu belirten Öner, şöyle konuştu:"Sınır aşan suçların en başında yer alan terörizm, tüm uluslara ve tüm insanlara yönelik ve her an her yerde karşımıza çıkabilecek bir suçtur. Malumunuz ülkemiz, terörizmle uzun bir süreden beri mücadele eden bir ülkedir. Bu konularda Türkiye, birçok tecrübe edinmiştir. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra karşılaştığımız FETÖ terör örgütü ve ülkemizin güvenliğini tehdit eden PKK terör örgütü ile ülkemiz ciddi bir mücadele verdi.Malumunuz olduğu üzere terör suçları sadece ülkemizi ilgilendiren suçlar değildir. Bunların ulusal boyutu dışında uluslararası boyutu da bulunmaktadır. Her ne kadar bu terör örgütlerinin direkt muhatabı Türkiye olsa da, ülkemizin bu suçlarla mücadele konusunda uluslararası boyutta da bir desteğe ihtiyacı vardır. Tüm ülkelerin bu desteğe ihtiyacı vardır. Terör örgütleri, sadece bulundukları ülkeleri hedef alan örgütler değildir. Tüm dünyaya tehdittir. Bu alandaki iş birliğinin çok önemli olduğunu biliyoruz.""Bu, ortak çalışmanın verdiği başarıydı"İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, 2012 yılında itibaren yaklaşık 7 yıldır örgütlü suçlar ve terör suçları üzerinde çalıştığını anlattı.Arkadaşlarıyla beraber bu soruşturmaları yürüttüklerini ve başında bulunduğunu ifade eden Fidan, şunları kaydetti:"Adının organize, örgütlü suç olması ve terör suçu olması zaten zor, netameli bir konu. Bunun üzerine bir de sınır aşan, ülkeler arası boyutunun da gündeme getirilmesi, zorluğumuzu bir kat daha arttırıyor. Bunun üzerinden ancak iş birliğiyle, karşılıklı adli yardım anlaşmalarıyla üstesinden gelebileceğimizi düşünüyorum. Son zamanlarda bunun başarılı çalışmalarının örneklerini verdik. Bir ay kadar önce Bulgaristan adli makamlarıyla birlikte ortak yürüttüğümüz uyuşturucu kaçakçılığı dosyası vardı. Bizim de sınır ötemizden, İran üzerinden gelen yüklü miktarda uyuşturucular yakalanmıştı. Bu ortak çalışmanın verdiği başarıydı."Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcısı ve SEEPAG Dönem Başkanı Hatice Seval Arslan ve Güneydoğu Anadolu Kanun Uygulama Merkezi (SELEC) Genel Koordinatörü Snejana Maleeva da birer konuşma yaptı.Güneydoğu Avrupa Savcılar Danışma GrubuGüneydoğu Avrupa Suçla Mücadele Merkezine (SELEC) yardım eden ve dünyanın sayılı savcı ağlarından biri olan Güneydoğu Avrupa Savcılar Danışma Grubu (SEEPAG), önem arz eden sınırı aşan suçların soruşturulması ve kovuşturulmasında uluslararası adli iş birliğinin kolaylaştırılması amacıyla, her yıl bir üye ülkenin üstlendiği dönem başkanlığında toplanıyor.Belgrad'da 2018 yılında düzenlen 29'uncu toplantısının sonunda yapılan seremoniyle, bu yılki ev sahipliği için dönem başkanlığı, Sırbistan'dan Türkiye'ye devredildi.12 Aralık 2003 tarihinde kabul edilen deklarasyonla oluşturulan SEEPAG'e, Türkiye, Arnavutluk, Bulgaristan, Bosna Hersek, Karadağ, Macaristan, Kuzey Makedonya, Moldova, Sırbistan, Romanya ve Yunanistan olmak üzere toplam 11 ülkenin üyeliği bulunuyor.Toplantıya, 11 üye ülkeden grubun toplantılarını sürekli takip eden birer savcı katılıyor. Üye ülke temsilcileri dışında toplantılara, SELEC Başkanı ve Sekretaryası, Avrupa Yatırım Bankasından iki temsilci, Belçika Krallığından bir Federal Savcı, Bölgesel İşbirliği Konseyinden bir ve ABD Adalet Bakanlığından iki temsilci de olmak üzere yaklaşık 25-30 kişi katılıyor.