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30 tonluk su deposunu çalan hırsızlar yakalandı

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir tavuk çiftliğinden 30 tonluk su deposunu çalan hırsızları titiz takip sonucunda yakaladı.

20.12.2019 16:05 | Son Güncelleme: 20.12.2019 16:06
Ankara İl Komutanlığı ekipleri, bir tavuk çiftliğinden 30 tonluk su deposunu çalan hırsızları titiz takip sonucunda yakaladı.
Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Oğulbey Mahallesi'nde bir tavuk çiftliğinin bahçesinde bir kamyonet ve şüpheli kişilerin görüldüğü bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelileri kontrol etmek üzere olay yerine gitti. Jandarmanın geldiğini fark eden hırsızlar kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonucu M.I., R.I., A.Y., A.K., S.L. ve E.Ş. isimli zanlılar kıskıvrak yakalandı. Hırsızların kilitli vaziyetteki binanın metal giriş kapısını oksijen kaynağı yardımı ile keserek 30 tonluk metal su deposunu ve depoya ait metal boru tesisatını kamyon kasasına yükledikleri tespit edildi. Gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürülen zanlıların işlemleri sürüyor.
(İrfan Çalışkan - Erdinç Türkcan/İHA)
30 tonluk su deposunu çalan hırsızlar yakalandı

Jandarma, Güncel

Kaynak: İHA


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