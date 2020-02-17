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30 tonluk su tankerini çalmak isterken suçüstü yakalandılar

Bursa'da 30 ton kapasiteli su tankını çalmak isteyen 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

17.02.2020 18:06 | Son Güncelleme: 17.02.2020 18:0730 tonluk su tankerini çalmak isterken suçüstü yakalandılar
'da 30 ton kapasiteli su tankını çalmak isteyen 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri geçtiğimiz akşam 20.30 sıralarında Nilüfer ilçesinde devriye gezerken kullanılmayan bir maden ocağında 30 ton kapasiteli metal su tankını oksijen kaynağı ile keserek götürmeye çalışan C.A, K.İ, F.G ve A.A isimli 4 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Su tankerini taşıyacakları bir kamyon, tankeri kesmek için kullanılan 2 sanayi tipi oksijen tüpü, 1 adem mutfak tüpü, 1 balta, 1 çekiç, 3 metre uzunluğunda zincir ve 1 adet kazma ele geçirildi.

4 şüpheli, cumhuriyet savcısının talimatı ile gözaltına alındı. - BURSA

Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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