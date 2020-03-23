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30 tonun üzerinde sahte deterjan ve dezenfektan ele geçirildi

İstanbul'da kaçak üretilen 30 tonun üzerinde deterjan ve dezenfektana el konuldu.

23.03.2020 23:45 | Son Güncelleme: 23.03.2020 23:46
İstanbul 'da kaçak üretilen 30 tonun üzerinde deterjan ve dezenfektana el konuldu.
Güvenlik Şube Müdürlüğü Fikri Mülkiyet Suçları Büro Amirliği ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından sahte temizlik ürünü üretimini önlemeye yönelik çalışma başlattı.
Sancaktepe'deki bir adreste sahte deterjan ve dezenfektan imal edildiğini belirleyen ekiplerce düzenlenen operasyonda, sağlıksız koşullarda üretilmiş 30 tonun üzerinde sahte deterjan ve dezenfektan ele geçirdi.
Bilinen bazı markaların sahte ambalajlarıyla paketlenen ürünlerin piyasaya dağıtılmak üzere konteynıra yüklendiği belirlendi.
Ürünlere el koyan polis, bir kişiyi de gözaltına aldı.
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30 tonun üzerinde sahte deterjan ve dezenfektan ele geçirildi

Kaynak: AA

Haberin Videosu :

30 tonun üzerinde sahte deterjan ve dezenfektan ele geçirildi
Etiketler : İstanbul, Güncel

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