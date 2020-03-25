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30 Türkmen'in ölümüne neden olan sahte alkol soruşturmasında 5 kişi tutuklandı

30 Türkmen'in ölümüne neden olan sahte alkol soruşturmasında 5 kişi tutuklandı İstanbul'un çeşitli ilçelerinde hastalıktan korunmak için saf alkolden yapılan içkiyi içen 30 Türkmen uyruklu vatandaşın hayatını kaybetmesine ilişkin olayda 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 5 şüphelinin...

25.03.2020 21:41 | Son Güncelleme: 25.03.2020 21:42
30 Türkmen'in ölümüne neden olan sahte alkol soruşturmasında 5 kişi tutuklandı
İSTANBUL - İstanbul 'un çeşitli ilçelerinde hastalıktan korunmak için saf alkolden yapılan içkiyi içen 30 Türkmen uyruklu vatandaşın hayatını kaybetmesine ilişkin olayda 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 5 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.
İstanbul'da Zeytinburnu, Başakşehir, Esenyurt, Güngören, Fatih, Bağcılar, Küçükçekmece ve Ataşehir'de 30 Türkmen uyruklu vatandaşın hastalıklardan korunmak için saf alkolden yapılan içkiyi içerek hayatını kaybetmesine ilişkin olayda 29 şüpheliden 18'i gözaltına alınarak adliyeye sevk edilmişti. Bu şüphelilerden 5'i adli kontrol şartıyla, 13'ü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Bugün Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen 10 şüpheliden 5'i ise 'Olası kast ile öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan 1 şüphelinin ise Kaçakçılık Şube Müdürlüğü'nde işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. 30 Türkmen’in ölümüne neden olan sahte alkol soruşturmasında 5 kişi tutuklandı

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, 3. Sayfa

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30 Türkmen'in ölümüne neden olan sahte alkol soruşturmasında 5 kişi tutuklandı

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