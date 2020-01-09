30 ülke Turizmin Zirvesi Emitt Fuarı için İstanbul'a geliyor

Latin Amerika'dan Uzak Doğu'ya 30 ülke, turizm potansiyelini sergilemek için İstanbul 'a geliyor. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi, EMITT Fuarı'nda İstanbullular için birbirinden renkli etkinliklere sahne olurken, tüm ziyaretçiler fuar boyunca pek çok ülke, il ve beldelerin tanıtım şovları ve folklorik gösterileriyle eğlenceli vakit geçirecekler.

Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörleri için gerçekleştirdiği fuarlar ile yabancı yatırımcıları potansiyel iş ortakları ile bir araya getiren Hyve Group'un düzenlediği 24. EMITT Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, 30 Ocak – 2 Şubat 2020 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek. EMITT Fuarı bir kez daha dünyanın dört bir yanından katılımcı ve ziyaretçileri İstanbul'da bir araya getirecek. Turizm profesyonelleri ve tatil tüketicilerinin yoğun ilgi gösterdiği EMITT Fuarı'nda, bu yıl 30 ülke, turist sayısını ve turizm gelirlerini artırabilmek için geniş ve renkli stantlarla yer alacak.

Dünyanın en çok turist çeken 10 ülkesi arasında yer alan Çin, Meksika ve Almanya'nın da katılacağı 24'üncü EMITT Fuarı; Lübnan, Sırbistan, İngiltere, Kuzey Kıbrıs, Malta, Bulgaristan, Dubai, Japonya, Litvanya, Güney Kore, Endonezya, Şili, Hindistan, Hırvatistan, Özbekistan, Azerbaycan, Karadağ, Gine, Nepal, Mongolya, Bosna Hersek, Kosova, Cezayir, Brezilya, Filistin, Makedonya, Gürcistan'a ev sahipliği yapacak. Ülkeler, kuracakları stantlarda, coğrafi özelliklerini, tarihsel ve kültürel ögelerini, yemeklerini ve folklörlerini tanıtarak İstanbullulara renkli bir Fuar deneyimi yaşatacak.

EMITT Fuarı, tatil tüketicisine de hitap ettiği ve hemen orada uygun koşullarda ve fiyatlarda tatil satın alması yapılmasını sağladığı için ziyaretçi bakımından da yoğun geçen bir fuar oluyor. Bu yıl 60.000'in üzerinde ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanıyor.

Özellikle son yıllarda Türkiye'ye, Uzak Doğu ve Balkanlar'dan ilginin arttığının altını çizen EMITT Fuarı Direktörü Hacer Aydın, 30 konuk ülkenin Fuar'da yer alacağını ve ülkeler arası turizm ve ticarete büyük katkıda bulunacağını belirtti. Aydın şöyle devam etti: "Bu yıl Uzak Doğu'dan Japonya, Çin, Güney Kore ve Endonezya ile Orta Asya ve Güney Asya'dan Özbekistan, Mongolya ve Hindistan'tan turizm profesyonelleri EMITT Fuarı'na katılım gösterecek. Sırbistan, Makedonya, Bosna Hersek ve Karadağ ise Balkanları temsilen Fuarı'mızda ağırlayacağımız ülkeler. Bu yıl toplam 30 yabancı ülkeden gelen turizm profesyoneli ile yerli iş ortaklarımızı buluşturarak, yapılacak iş birlikleri ve satış anlaşmaları ile fuar alanında katılımcı ve ziyaretçilere 4 milyar TL'nin üzerinde bir iş hacmi sağlamayı hedefliyor.

EMITT Turizm Fuarı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türk Hava Yolları'nın kurumsal sponsorluğunda, KOSGEB desteğiyle Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) de Fuar'ın iş ortakları arasında yer alıyor.

EMITT'de yoğun bir etkinlik programı var

Her yıl olduğu gibi EMITT 2020'de de TTYD, TÜROFED, TÜRSAB gibi sektöre yön veren kurumların ağırlanacağı Başkanlar Forumu'nda dernek başkanları, beklentilerini, öngörülerini ve önerilerini paylaşacak. Sorumlu ve sürdürülebilir turizme dönüşümün nasıl gerçekleşeceği, yeni dönemde sektör profesyonellerini bekleyenler detaylarıyla konuşulacak. Fuarla eş zamanlı gerçekleşecek etkinlik programında; konferanslar, keynote sunumlar, atölye çalışmaları, yerel ve uluslararası katılımcıların sahne şovları ile dolu günler ziyaretçileri bekliyor olacak. Programda yer alan etkinliklerin konu başlıkları şöyle;

Başkanlar Forumu: Fikir Önderleri 2020 Turizm Öngörülerini Açıklıyor

Markalaşma Yolunda Türkiye Turizminin Tanıtımı ve Geliştirilmesinde Aktörler Neler Yapacak?

Turizme Damga Vuran Global ve Yerel Trendler

Sorumlu, Sürdürülebilir ve Ulaşılabilir Turizme Dönüşüm Nasıl Gerçekleşecek?

Türkiye Turizminin Yeni Çağına Yolculuk

Dijital Satış Kanallarınızın Performansını Artırın

Z Kuşağının Şifreleri Çözülüyor

Influencerlar Geçici bir Heves mi, Etkili bir Çözüm mü?

Belediyelerin Destinasyon Pazarlamasına Dair Turizm Hamleleri

Yıldızlaşan Alternatif Akımlar

Seyahat ve Beş Duyunun Keşfinde Kazandıran Fikirler

Yurt Dışında Yeni Rotalar, Yeni Pazarlar

EMITT 2020'de ayrıca fütürist Cem Kınay, Marka Mimarı Ömer Şengüler ve Şef Vedat Başaran gibi isimlerle ülke tanıtımı ve markalaşması yolunda aktörlerin atması gereken adımları masaya yatıracak.

EMITT'in katılımcı grafiği her yıl yükseliyor

Her yıl olduğu gibi 24'üncüsünde de rekor seviyede yabancı ziyaretçiyi ve turizm profesyonelini ağırlamaya hazırlanan EMITT – Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, geçen yıl 94 ülkeden 5.620 katılımcıyı ağırlayarak büyük bir başarıya imza atmıştı.

Fuarda ziyaretçiler, her yıl olduğu gibi bu yıl da ödeme avantajı sunan alternatif tatil paketleri, makul fiyatlı kültür turizmi rotaları, yeni yurtdışı destinasyonlar hakkında bilgi alabilecekler.