30 Ülkenin Vatandaşlarından Renkli Narenciye Hasadı

Mersin
'de bu yıl 6'ncı kez düzenlenen Uluslararası Narenciye Festivali
kapsamında, 30 ülkeden gelen gösteri sanatçıları ve katılımcılar yöresel kıyafetleriyle bahçelerde hasat yaptı. Türkiye
'nin yanı sıra aralarında Rusya
, Bulgaristan
, Kamerun
, Kırgızistan
, Gürcistan
, Bosna Hersek
, Azerbaycan
, Tataristan
, Moldova
ve Hindistan
'ın da olduğu 30 farklı ülkenin gösteri sanatçıları, 16-17 Kasım tarihleri arasında düzenlenen festival için geldikleri kentte, Erdemli
ilçesindeki narenciye bahçelerini gezdi.
Yöresel kıyafetleriyle katıldıkları gezide, narenciye işleriyle bir araya gelen katılımcılar, Türkiye'nin narenciye üretimi hakkında bilgi aldı.
Gruplar halinde bahçelerde portakal, limon ve mandalina hasadı yapan sanatçılar, topladıkları ürünleri poşet ve küfelere doldurdu.
İlk kez hasat yapmanın heyecanını yaşayan sanatçılar, narenciye ürünleriyle bol bol fotoğraf çektirdi, topladıkları meyvelerin tadına baktı.
Bir narenciye paketleme tesisini de gezen sanatçılar, yapılan işlemleri inceledi.
-"Böyle bir duyguda ilk defa yaşıyorum"
Kırgızistan'dan gelen Begimay Najimidinova, gazetecilere yaptığı açıklamada, iki gün süren festivalin kendisi açısından çok güzel geçtiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.
Hayatında ilk defa narenciye hasadı yaptığını ifade eden Najimidinova, "Daha önce hiç bahçeden portakal ve limon toplamamıştım. Çok güzeldi. Böyle bir duyguda ilk defa yaşıyorum. Mersin şehri çok güzel ve insanları çok misafirperver. Türkiye'ye çok teşekkür ediyoruz, bizi çok güzel ağırladılar." dedi.
Tataristanlı Aliya Gizatulina da festival için geldikleri kentte çok güzel anlar yaşadıklarını anlattı.
Türk halkının çok misafirperver olduğunu belirten Gizatulina "Türklerin bize yaklaşımı hoşumuza gitti. İlk defa bir narenciye bahçesine girdim. Daha önce böyle bir şey görmemiştim. Türkiye'de görmek nasip oldu. Çok güzel bir andı. Unutulmayacak bir gün yaşadık." diye konuştu.
Ukraynalı Andrey Osınskiy ise şu ana kadar dünya genelinde gittiği en iyi festivalin Mersin Narenciye Festivali olduğunu vurguladı.
Osınskiy, "Bahçeye hasat için ilk geldiğimizde Ukrayna'da bunun gibi yerlerin olmadığını hissettim. Burada kendi ellerimizle limon ve portakal toplayabildik. Çok harika bir yer." ifadesini kullandı.
Bulgaristanlı İleya Koleva da festival kapsamında üçüncü kez kente geldiğini, keyifli bir gün geçirdiğini kaydetti.
Mersin