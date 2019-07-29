30. Uluslararası Devrek Baston ve Kültür Festivali
Zonguldak'ta düzenlenen "30. Uluslararası Devrek Baston ve Kültür Festivali" kapsamında şarkıcı Betül Demir sahne aldı.29.07.2019 00:50
Zonguldak'ta düzenlenen "30. Uluslararası Devrek Baston ve Kültür Festivali" kapsamında şarkıcı Betül Demir sahne aldı.
Devrek ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'ndaki konserde hayranları Demir'in şarkılarına eşlik etti. Yaklaşık 1,5 saat sahnede kalan Demir, seslendirdiği şarkılarla izleyenleri coşturdu.
Şarkıcının parçalarına eşlik eden Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, Betül Demir'e Devrek Bastonu hediye etti.
Konser, havai fişek gösterileri ile sona erdi.
Devrek ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'ndaki konserde hayranları Demir'in şarkılarına eşlik etti. Yaklaşık 1,5 saat sahnede kalan Demir, seslendirdiği şarkılarla izleyenleri coşturdu.
Şarkıcının parçalarına eşlik eden Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, Betül Demir'e Devrek Bastonu hediye etti.
Konser, havai fişek gösterileri ile sona erdi.
Cumhuriyet Meydanı, Betül Demir, Zonguldak, Devrek, Kültür Sanat
Kaynak: AA