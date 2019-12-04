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30'uncu yılında Bulgaristan'dan Türklerin zorunlu göçü konuşulacak

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu, Yıldız Teknik Üniversitesi Balkan ve Karadeniz Araştırmaları Merkezi ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı iş birliğiyle 6-7 Aralık'ta "Bulgaristan'dan Türklerin 1989 Zorunlu Göçü: 30 Yıl Sonra...

04.12.2019 18:35 | Son Güncelleme: 04.12.2019 18:3530'uncu yılında Bulgaristan'dan Türklerin zorunlu göçü konuşulacak
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu, Yıldız Teknik Üniversitesi Balkan ve Karadeniz Araştırmaları Merkezi ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı iş birliğiyle 6-7 'ta " 'dan Türklerin 1989 Zorunlu Göçü: 30 Yıl Sonra Göçmenlerin Algıları Sempozyumu" düzenlenecek.
Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivinden Yıldırım Ağanoğlu tarafından verilecek olan "Osmanlı'dan Günümüze Bulgaristan'dan Göçün Kısa Tarihçesi" başlıklı konferansla açılacak olan etkinlikte, öncesi ve sonrasıyla 1989 Zorunlu Göçü ele alınacak. Bulgaristan'da yaşayan Türkleri göçe zorlayan koşulların, baskı ve asimilasyon uygulamalarının konuşulacağı etkinlikte, göç sonrasında Bulgaristan'da kalan Türk azınlığın karşılaştığı sorunlar masaya yatırılacak. Türkiye'ye göçenlerin deneyim ve tanıklıklarını paylaşacakları sempozyumda, göç sonrası iskan ve entegrasyon süreci ile göçün kuşaklar arası anlatımı ve toplumsal hafızadaki yeri de değerlendirilecek.
Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde gerçekleştirilecek olan sempozyum, ilgililerin katılımına açık olacak.
(İHA)

Yıldız Teknik Üniversitesi, Mustafa Kemal Atatürk, Bulgaristan, Aralık, Güncel

Kaynak: İHA

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