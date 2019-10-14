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30 yıl hapis cezası ile aranan şüpheli 10 yıl sonra yakalandı

Nevşehir'de taammüden öldürme suçundan 10 yıldır aranan ve hakkında 30 yıl hapis cezası bulunan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

14.10.2019 15:3230 yıl hapis cezası ile aranan şüpheli 10 yıl sonra yakalandı
Nevşehir'de taammüden öldürme suçundan 10 yıldır aranan ve hakkında 30 yıl hapis cezası bulunan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Nevşehir'de bir kadını öldürmek suçundan hakkında 30 yıl hapis cezası ile 10 yıldır aranan Savaş Y. Polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Savaş Y. Tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Adliye çıkışından kendisini görüntülemek isteyen gazetecilere hakaretler eden Savaş Y.'nin yakınları ise gazetecilere görüntü almamaları için saldırdı. - NEVŞEHİR

Nevşehir, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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