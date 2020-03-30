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30 yıl kesinleşmiş cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı

Muş'ta çeşitli suçlardan 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı.

30.03.2020 18:03 | Son Güncelleme: 30.03.2020 18:03
30 yıl kesinleşmiş cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı
Muş 'ta çeşitli suçlardan 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Bu kapsamda, 'birden fazla kişi tarafından yağma' ve 'hükümlü ve tutuklunun kaçması' suçlarından 30 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi 1 şahıs, Varto İlçe Emniyet Müdürlüğünün yaptığı operasyon sonucu yakalanarak adli makamlara sevk edildi" denildi. - MUŞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Muş, 3. Sayfa
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